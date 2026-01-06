2026藍白合不合？黃國昌：會簽正式協議選出最強團隊

民眾黨召開「賴政府惡意賴帳-台灣民眾黨啟動團體訴訟 為退休警消討公道」記者會。陳祖傑攝



備戰2026地方大選，有意參選新北市長的民眾黨主席黃國昌昨天談到藍白合時表示，兩黨其實不用那麼快形成一對一，「民眾黨跟國民黨想辦法把各自的盤撐到最大，撐到最大以後，再來合。」黃國昌今（1/6）天進一步透露，兩黨接下來會共同提出政見、願景、政策，然後雙方面對2026年選舉的工作小組會馬上對接，針對2026年的選舉合作，會簽署正式的政黨協議。

民眾黨今天召開「賴政府惡意賴帳-台灣民眾黨啟動團體訴訟 為退休警消討公道」記者會，會後媒體問到藍白合最新進度，黃國昌回應，民眾黨在做的事情，是儘快把2026年地方選舉的共同政見向台灣社會報告，接下來會跟國民黨共同提出政見、願景、政策，然後雙方面對2026年選舉的工作小組會馬上對接，針對2026年的選舉合作，會簽署正式的政黨協議。

黃國昌說，這份政黨協議將清楚載明對選民的承諾，還有藍白雙方共同推動的政見，也包括在各個縣市要如何相互合作，以最好的方式選出最強的團隊，民眾黨隨時準備好進行這工作。

黃國昌認為，國民黨有自己內部整合工作，就尊重他們的程序和時間，但這段時間最重要的事情，就是每個人都在工作崗位上面把事情做到最好，這才是最好的選舉方式，不要辜負人民期待。

另外針對總統賴清德彈劾案，黃國昌說明，下週立法院會先辦公聽會，然後由全院委員會進行審查，農曆年過後會進一步到全國各個地方舉辦說明會，讓更多的台灣人知道賴清德與行政院長卓榮泰如何毀憲亂政。

