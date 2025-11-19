2026藍白合作第一步！黃國昌拋兩黨智庫先對接 鄭麗文答應了

[FTNN新聞網]記者方炳超／新北報導

民眾黨主席黃國昌今（19）日與國民黨主席鄭麗文舉行高峰會，黃國昌說，接下來面對地方治理，非常重要的價值跟政策，我們必須要把下面的那塊水泥先打穩，所以接下來他會責成民眾黨的政策會，去國民黨智庫請益，「我們跨出第一步，用行動告訴台灣人民」，兩黨的智庫對接，開始討論地方治理、開始討論2026年共同希望達成的目標的時候，他相信在這個基礎上，接下來就有堅實的基礎能夠面對2026年的選戰。國民黨主席鄭麗文對此也正面回應。

黃國昌、鄭麗文會面。（圖／方炳超攝）

黃國昌說，接下來面對地方治理非常重要的價值跟政策，我們必須要把下面的那塊水泥先打穩，所以接下來他會責成民眾黨的政策會，去中國國民黨跟智庫請益，「我們跨出第一步，我們用行動告訴台灣人民」，兩黨的智庫對接，就像今年4月的時候，針對高關稅議題，他跟國民黨前主席朱立倫坐下來談完，兩邊的智庫馬上對接，這就是在野黨的執行力。

黃國昌說，當兩邊的智庫對接，開始討論地方治理、開始討論我們2026年共同希望達成的目標的時候，他相信，在這個基礎上，接下來就有堅實的基礎能夠面對2026年的選戰，「如果鄭主席也首肯的話，我真的希望能夠讓我們的智庫跟國民黨這邊的政策會智庫對接，雙方針對具體的政策，我們就開始談」，如果能用這樣子的行動力跟執行力展現給台灣人民看，他相信，一定一定可以讓台灣人民在這個黑暗的時代，看見一盞光明的光。

對此，鄭麗文也給出善意回應，表示自己這兩天已經去找前內政部長李鴻源組成相關團隊，對具體區域、地方政府的政策或是建設，提出願景跟藍圖。



