2026藍白合名單！4區聯手 僅他堅持選到底
[NOWnews今日新聞] 2026年地方大選，民眾黨徵召立委張啓楷參選嘉義市長。國民黨組發會主委李哲華表示，兩黨間針對選務重大事項已有溝通默契，中常會也順勢通過成立「兩黨工作協商小組」，由李乾龍擔任召集人，針對新竹市、宜蘭縣、嘉義市與新北市等關鍵戰區，依據各自進程循序漸進討論實質合作，目標是推舉出最具勝選實力的候選人。
國民黨主席鄭麗文強調，藍白合作的提名作業將遵循黨內民主程序，確立公平、公開、公正的遊戲規則，並正式由中常會宣布通過。她認為在野兩黨在面對國家憲政危機時，攜手捍衛憲法與國會尊嚴是合作的真諦；國民黨未來除持續在國會推動民生政策，更定調明年大選必須透過合作達成勝選，邁向2028年政黨輪替的目標。
至於各縣市佈局，李哲華透露和民眾黨秘書長周榆修通電聯繫，雙方對於張啓楷參選嘉義市已有先行溝通，此區本就列入藍白合作的考量範圍。新竹市方面，隨著市長高虹安獲判無罪，國民黨中央已定調以禮讓現任為原則，儘管前發言人何志勇仍堅持參選理念，但黨中央已明確表達立場，要求地方黨部配合中央決策，共同執行藍白合作的行動方案。
黨內仍有不同的參選聲音，李哲華表示尊重，但政黨有運作機制，一旦「兩黨協商工作小組」與民眾黨達成正式磋商決議，所有黨員皆應服從最終決定。國民黨將透過協商小組與民眾黨展開正式對話，確保在各個戰略區域能達成共識，集中在野力量以應對即將到來的地方選舉挑戰。
