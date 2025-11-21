2026藍白合成形！郭正亮點名南高屏有贏面

國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌於19日舉行主席高峰會談，雙方均表態願意朝藍白合的方向前進，對此前立委郭正亮分析，就2026縣長長選舉來說，如果柯志恩、謝龍介及蘇清泉若能獲得民眾黨公開支持，在高雄、台南及屏東參選縣市長將具有相當勝算。

郭正亮分析，2026如果藍白合，將對藍營南高屏選情有利（攝自亮話天下YT頻道）

郭正亮20日在《亮話天下》網路直播節目中表示，高雄的柯志恩、台南的謝龍介、屏東的蘇清泉如果能夠獲得民眾黨公開支持，在2026年縣市長選戰中確實有勝選機會。不要以為民眾黨在南部沒有票，因為民眾黨是有空氣票的，如果黨的旗子插出來，說民眾黨支持謝龍介，林俊憲肯定就嚇死了。

至於藍白可以怎樣來合作，郭正亮以高雄為例，民眾黨可能不在高雄提人選，但是柯志恩你要人家的票，所以可能就要談，比如柯志恩幫忙站民眾黨的台，甚至當選以後，市府小內閣可以分2、3個給民眾黨，這都是可以談的。

郭正亮進一步分析，台北市長蔣萬安、桃園市長張善政因選情強勢，不需要特別依賴民眾黨支持。然而對於尚未當選且需要民眾黨票源的候選人而言，藍白合作平台就顯得格外重要。

立委柯志恩是代表藍營參選2026高雄市長最可能人選（攝自中天新聞）

關於民進黨方面，郭正亮預測應該是由賴瑞隆出線，時間點會落在1月左右，所以對柯志恩來說，就必須加快腳步，與民眾黨進行更深入的合作談判。

