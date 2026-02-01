2026藍白合有望？江和樹邀盧秀燕慶生喊「團結真有力」

即時中心／廖予瑄報導

2026藍白合有望？今（2/1）日是民眾黨台中市議員江和樹的45歲生日，市長盧秀燕也開心參加他的生日宴並送上祝福。其中，江也透露，藍白有共同的戰略，未來台中一定會出現藍白合，並與盧高喊，「藍白需團結，團結真有力！」

今日剛過45歲的江和樹邀請盧秀燕等人到他的生日宴一同共襄盛舉。宴會中，他們也伸出手，高喊道，「藍白需團結，團結真有力！」

快新聞／高喊「藍白結真有力！」江和樹邀盧秀燕慶生 曝台中2026選戰走向

盧秀燕到江和樹的生日宴並送上祝福。（圖／江和樹提供）

江和樹表示，藍白有共同的戰略，因此也盼在共同拉抬後，彼此都能夠勝選，並為藍白未來在地方合作，打下良好的基礎。

「『藍白合』不僅是戰術選擇，更是凝聚民心、實現民主平衡的歷史使命」，江和樹直言，未來藍白一定會在台中市展現大團結、大合作的氣象，「希望國民黨與民眾黨高層大家團結一心，共同讓台中更好 、台灣更好！」

