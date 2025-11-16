2026藍白合有譜？林沛祥：「基隆經驗」證明1件事

2026選舉藍白合議題再度成為外界關注焦點。藍委林沛祥今表示，基隆作為「藍白合」的試辦城市，從來就不是政治操作。基隆經驗證明藍白合若只是政治操作，早就走不下去；之所以能夠持續三年，就是因為這份合作，是建立在「基隆優先」的基礎上。

林沛祥今表示，基隆作為「藍白合」的試辦城市，從來就不是政治操作。（圖取自林沛祥臉書）

林沛祥今天（16日）在臉書發文表示，自己始終相信只要能合作，就不該壁壘分明；只要心中有基隆，就沒有反目成仇的理由。他今日受邀參加民眾黨舉辦的《聯合政府的理論與實驗｜地方政府聯合治理初探—基隆經驗》巡迴論壇，和各界一同聆聽、分享、討論基隆這近三年來的聯合治理模式。

林沛祥強調，謝國樑與邱佩琳在市政的共同合作上默契良好，不但讓政策推動更有效率，也帶來許多看得見的建設成果，這些都是基隆市民能夠共同感受到的。（圖取自謝國樑臉書）

林沛祥指出，基隆作為「藍白合」的試辦城市，從來就不是政治操作。謝國樑市長與邱佩琳副市長在市政的共同合作上默契良好，不但讓政策推動更有效率，也帶來許多看得見的建設成果，這些都是基隆市民能夠共同感受到的。聯合政府存在政黨立場上的差異，本來就正常；重點是，雙方是否願意用溝通、協調與努力，換來最後的共識。

林沛祥強調，他想基隆的經驗證明：理念可以不同，但城市（國家）需要往前。藍白合若只是政治操作，早就走不下去；之所以能夠持續三年，就是因為這份合作，是建立在「基隆優先」的基礎上。市民期待的不是政治鬥爭，而是看見政府用行動回應需求。讓基隆持續變得更好，這才是所有人共同的目標。

