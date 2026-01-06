2026藍白合有譜？蕭旭岑曝主席下令3月完成提名

各界都在關注2026年縣市長選舉，在野黨是否會「藍白合」。對此，國民黨副主席蕭旭岑今（6）日表示，針對2026年縣市長選舉的藍白合作議題透露具體時程。他表示，國民黨與民眾黨已達成約定，目標在3月前完成提名作業。黨主席鄭麗文也指示應盡速安定支持者，預計農曆年後多數佈局將會明朗化。

蕭旭岑進一步說明，黨主席鄭麗文在內部會議中明確下達指令，要求在許多重要選區的提名必須盡早完成，以求讓支持者安心。他強調，在農曆春節過後，許多事情便會塵埃落定，顯示藍白雙方已有合作默契。

國民黨主席鄭麗文。（圖／中天新聞）

根據蕭旭岑的說法，鄭麗文主席堅持採取「艱困選區先行」的提名策略。目前，包括台南市、高雄市及屏東縣等地的提名程序已經完成。此舉旨在優先處理挑戰較大的選區，並為後續其他重要選區的提名工作奠定基礎。

