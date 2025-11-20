2026藍白合有「棘手問題」？前藍委揭黃國昌恐球員兼裁判

政治中心／劉宇鈞報導

國民黨主席鄭麗文19日下午3時和民眾黨主席黃國昌會面。前立委陳學聖今（20）日說，2026這局，黃國昌要面對角色衝突、球員兼裁判的質疑，且最後藍白若破局，國民黨真要家規伺候？這種棘手的問題在藍白相見歡後，必須開始一一面對。

鄭麗文昨日受訪時被問到，倘若有黨內的人破壞藍白合作，是否有相關處分等議題時，她說，兩黨都應該要有相關黨章與紀律規定，該怎麼辦就怎麼辦，希望大家有正確態度、心理建設，共同為了大局全力以赴，可能的摩擦及矛盾衝突要盡量降低，希望過程一切順利，必要時依據各黨家規處理。

陳學聖今日以「黃國昌會有角色衝突嗎？」為題發文表示，鄭麗文、黃國昌見面，藍白合跨出第一步，整個會場是和諧的，外界是有期待的！但接下來，進入實質的協商，第一個問題就會浮上來，「黃國昌會球員兼裁判嗎？」。

陳學聖指出，大家都知道黃國昌要爭取2026藍白合新北市長提名，黃也願賭服輸，若輸了，黃稱會全力支持藍營的候選人。問題是，黃也是民眾黨主席，黃除了自己要選的新北市外，其他縣市如嘉義市、彰化縣、宜蘭縣、新竹市等，都有可能會談藍白合。

陳學聖提到，當然還有民代部份，到時這是一個大局在談，而新北市讓不讓？怎麼確認初選機制？民調是唯一的嗎？更是全局重中之重，會連動影響到其他縣市。

陳學聖直言，黃國昌是民眾黨主席，當然會參加協商，但黃又是參賽者，這對國民黨潛在初選者，卻相對被排除在外，可能會覺得不公平，若不公平，最後藍白破局，國民黨真要家規伺候嗎？這種棘手的問題，在藍白相見歡後，開始要一一面對，愈早處理，勝選機率就愈高。

