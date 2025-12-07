2026藍白合柯文哲喊「別再讓分」！柯志恩曝共識：他可以放心

民眾黨前主席柯文哲日前在直播中談及2026藍白合，他認為，規則講清楚就好，如全民調有幾間民調公司，以及不要再讓3%或6%。對此，國民黨立委柯志恩今天表示，現在藍白兩黨的主席都對藍白合有高度共識，「柯主席應該也可以很放心」，藍白一定是要合作，才有辦法打贏2026甚至是2028的選戰。

柯志恩。（圖／中天新聞）

對於民眾黨前主席柯文哲呼籲國民黨避免重蹈3%、6%爭議。鄭麗文6日表示，這次合作將以最大誠意與善意，透過公平、公開、公正機制選出最適合人選。即使外界對上次合作破裂仍有陰影，但國民黨務必整合在野力量，提名最強、最適合的候選人，確保合作順利。

柯文哲。（圖／中天新聞）

對於柯文哲的說法，柯志恩今天受訪時表示，這是要凸顯藍白合不論在2026或在2028都是非常重要的一個舉動，國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌彼此之間對藍白合都有著高度的共識，透過一個公平、公正、公開的初選制度，勢必能夠調解出最強的一個候選人。

鄭麗文。（圖／中天新聞）

柯志恩認為，兩位主席都有了充分的共識，「所以我想柯主席應該也可以很放心，無論如何藍白一定是要合作，這樣才有辦法打贏2026甚至是2028的選戰。」

