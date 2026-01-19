2026藍白合沒望了？她曝黃國昌「恐怖盤算」

▲資深媒體人邱明玉表示，黃國昌一定會參選新北市長。（圖／記者吳翊緁攝）

[NOWnews今日新聞] 2026九合一大選在即，藍白有望合作，但誰拿母雞仍是變數，尤以民眾黨主席黃國昌欲參選的新北市選戰備受關注，民進黨則徵召立委蘇巧慧參選。對此，資深媒體人邱明玉表示，黃國昌一定會參選，就算選不贏，也要踩死。

對於2026新北市長一職，黃國昌曾喊話，透過公平、公開程序，推出最強人選，然而國民黨主席鄭麗文態度強硬，表示「新北市一定要有國民黨的人選」，面對民進黨勢強之基本盤，藍白合是否能成、派誰出戰仍有變數；對此，媒體人邱明玉在政論節目《94要客訴》表示，不管國民黨讓不讓，「我賭黃國昌會選！」

邱明玉分析，如果黃國昌不選，民眾黨小雞可能「死一片」，而且民眾黨一直以來的策略都是「就算選不贏，我也要把你給踩死」，藍白新北這一局會不會敗在黃國昌手上，讓蘇巧慧出線，很有看頭，「黃國昌是最大變數」。

