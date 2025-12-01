2026藍白合現曙光？蕭旭岑：加速國民黨提名布局
國民黨副主席蕭旭岑於近日表示，隨著中央提名審核委員會的成立，國民黨各縣市的整合作業已經陸續啟動，並強調藍白兩黨在共同目標下展開合作，為2026縣市長選舉的提名布局奠定基礎。
蕭旭岑指出，國民黨主席鄭麗文接任後，縣市提名作業迅速展開，各地協調工作也同步加快，黨中央並未出現任何空窗期。特別是在宜蘭縣與嘉義市，藍白兩黨已針對提名人選展開溝通，而彰化縣作為國民黨的重要戰區，整合進度預計很快會有具體行動。他透露，民眾黨希望在2026選舉前的明年3月完成協調，雙方將依此時程推進合作。
針對藍白合作的方式，蕭旭岑強調，選戰協調涉及許多細節，有些事項「能做不能說」，但只要雙方遵循公開透明的程序，並以清楚的規則為基礎，社會將更容易理解，支持者也能接受後續安排。他進一步表示，藍營基層對國民黨的新領導團隊寄予厚望，認為民進黨長期執政導致國家陷入空轉，國民黨將透過明確的政策路線和具體行動，努力守住主流民意，並依憲推動兩岸交流，力爭在2026與2028的選舉中取得勝利。
此外，對於民進黨近期的選戰策略，蕭旭岑提出批評。他指出，民進黨現階段仍持續打「抗中牌」，並提到12月1日民進黨舉行的「和平繁榮‧民主永續－2026新生代國家戰略人才培力營」招生宣傳記者會上，黨祕書長徐國勇的發言，稱中國是唯一想侵略台灣的國家，強調年輕人需加強對認知戰、法律戰與心理戰的理解。
對此，蕭旭岑認為，民進黨的「抗中保台」策略已讓民眾感到反感。他指出，從大罷免案遭到封殺到憲訴法公投，民進黨的策略仍圍繞「抗中牌」，並可能延續至2028年的大選。他強調，國民黨將以清晰的政策路線與穩健的提名布局，努力向選民展現負責任的執政能力。
