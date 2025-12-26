2026藍白合禮讓高虹安 藍選將要民眾黨承諾禮讓2028

國民黨前發言人何志勇日前宣布參選新竹市長後，國民黨卻定調2026禮讓現任市長高虹安，國民黨不自行推派人選。 圖：何志勇/提供（資料照）

[Newtalk新聞] 國民黨與民眾黨定調 2026 大選的合作方向後，國民黨副主席兼秘書長李乾龍今（26）日表明，新竹市長選舉提名將禮讓現任的市長高虹安，國民黨不推派人選。對此，日前才宣布參選新竹市長的國民黨前發言人何志勇表示，若民眾黨能夠承諾 2028 大選禮讓國民黨，他立刻退選沒有問題。

面對 2026 大選，國民黨定調「連任優先」，包括 2022 年代表民眾黨當選並執政的新竹市。何志勇日前表示，藍白兩黨「DNA 不同」，若要達成真正的政黨輪替與整合，需要公平合理的初選機制，公開、公平的君子之爭，才能讓支持者心服口服，而非內部說了就算，他會努力說服國民黨中央接受他的主張。

然而，李乾龍今受訪表示，為藍白合作，新竹市長選舉提名將會禮讓高虹安，國民黨不推派候選人。

對此，何志勇回應，如果民眾黨能夠承諾 2028 大選禮讓國民黨，他立刻退選沒有問題。否則的話，2026 不立下二階段初選的典範， 2028 三咖督的悲劇就會再次上演。

何志勇強調，藍白合作需要建立合理機制，才是負責任的表現，而非任意將某個選區作為交換籌碼，對雙方的黨員跟從政同志也不公平，也未必能推出最佳候選人。雙方若無建立互信的公平機制，恐引起地方反彈，反而破壞藍白合作的發展及可能性。

何志勇表示，他目前仍持續聆聽新竹市民的意見，蒐集市政建議，期待與藍白有志參選的朋友進行公開的政策討論，供市民抉擇。

