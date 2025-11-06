2026藍白合誠心相對！ 戴錫欽：蔣萬安「當然可以」幫民眾黨站台

國民黨台北市黨部主委戴錫欽認為，蔣萬安、李四川對2026選情可能產生「共伴效應」，可以把地方整個能量帶動起來。（圖：蔣萬安臉書）

2026九合一選舉，「藍白如何合作」備受關注。國民黨台北市黨部主委戴錫欽今（6日）接受媒體專訪指出，如果民眾黨北市議員及議員參選人都願意表態支持蔣萬安，「蔣當然可以幫他們站台」，藍白合既然要和，就一定要誠心相對，民眾黨議員沒有「母雞」影響很大，蔣沒理由不幫忙站台，若國民黨議員抗議，這是主委要協調的事情。戴錫欽強調，前總統馬英九曾幫親民黨站台，前總統蔡英文也幫忙黃珊珊站過台「要合作就要誠心」。

國民黨主席鄭麗文上任後，原代理北市黨部主委的台北市議會議長戴錫欽續任，肩負操盤2026地方首長及議員選戰重任。戴錫欽指出，民進黨在新北市已徵召蘇巧慧，蔣萬安2026年即將面對連任之戰，目前看起來國民黨新北最強的應該是北市副市長李四川，兩人同時參選機率高，但還要看黨中央的提名機制如何進行，若機制產生後確認是李四川，李就會開始認真考慮參選。

戴錫欽指出，蔣萬安、李四川對選情可能產生的「共伴效應」，確實可以把地方整個能量帶動起來，就像馬英九當年選總統，國民黨很多縣市長跳出來說「我們準備好了」，在選舉最後倒數階段，給民眾很大的感受「這是一個很強的執政團隊」，且彼此有默契，可以攜手跨縣市合作，能把台灣整個能量，跟地方的治理整個帶動起來，他覺得李四川如果真的到新北市選，會有這樣的效果。

戴錫欽表示，雖然他認為蔣萬安連任機率過半，但還是要非常審慎，對於「敵情」，他覺得民進黨最後可能會推壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農或台北市議員苗博雅，其它還有立委吳思瑤、行政院副院長鄭麗君、民進黨前秘書長林右昌等，但不太可能是立委王世堅，因為王不斷表達沒有意願，「堅哥」不是虛情假造，故意講一些檯面話的人。戴錫欽認為，民進黨也許會做內部民調，評估誰的勝選機會比較高，藍綠有基本盤，綠不管是3成5或4成，基本上是跑不掉的，就看各自的經營了。