2026藍白合起手式 黃國昌拋兩黨智庫對接、討論26地方治理

民眾黨主席黃國昌（左）、國民黨主席鄭麗文（右）。 圖：張良一 / 攝

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌的高峰會談今（19日）下午登場，針對2026選舉，黃國昌提到，接下來面對地方治理，須要把下面的水泥先打穩，他會責成民眾黨政策會請益國民黨智庫，兩黨的智庫對接，開始討論地方治理、2026年共同希望達成的目標，接下來就有堅實基礎能面對2026年選戰。鄭麗文也回應，已找前內政部長李鴻源組成相關團隊。

「鄭黃會」下午3時於新北市新莊凱悅嘉軒酒店舉行，除了兩黨主席鄭麗文、黃國昌出席外，國民黨方由與黨副主席兼秘書長李乾龍、組發會主委李哲華、文傳會主委吳宗憲及國民黨團傅崐萁，以及民眾黨方則由黨秘書長周榆修、代理副秘書長黃成峻、政策會執行長賴香伶及立法院黨團主任陳智菡與會。

黃國昌指出，接下來，面對地方治理非常重要的價值跟政策，必須要把下面那塊水泥先打穩，他將責成民眾黨政策會，去國民黨跟智庫請益，跨出第一步，用行動告訴台灣人民，兩黨智庫對接，就像今年4月，針對台美高關稅議題，他跟國民黨前主席朱立倫坐下來談完，兩邊智庫馬上對接，這就是在野黨的執行力。

黃國昌表示，當兩邊智庫對接，開始討論地方治理、開始討論2026年共同希望達成的目標時，他相信在這基礎上，接下來就有堅實的基礎能面對2026年選戰，並提到如果鄭麗文首肯的話，希望能夠讓雙邊智庫對接，針對具體的政策開始談。

黃國昌強調，如果能用這樣的行動力跟執行力展現給台灣人民看，相信一定可讓台灣人民在這黑暗的時代，看見一盞光明的光。

至於鄭麗文也善意回應，提到這兩天已找李鴻源組成相關團隊，對具體區域、地方政府的政策或是建設，提出願景、藍圖。

