2026藍白合近了？雙方智庫正式對接討論在野合作 「3議題」達高度共識

民眾黨政策會執行長賴香伶昨已正式和國民黨智庫對接，雙方針對環境破壞、高房價及經濟發展失衡等議題，彼此都有高度共識。（圖／取自賴香伶臉書）

迎接2026地方大選，藍白智庫於昨天正式對接，民眾黨今天（10日）進一步表示，雙方針對環境破壞、高房價及經濟發展失衡等議題，彼此都有高度共識。此外，民眾黨主席黃國昌也表示，他已指示政策會著手擬定全國性共同政見，內容將涵蓋攸關民生的重要政策，同時納入前台北市長柯文哲的治理經驗，作為後續與國民黨對接的政策基礎。

民眾黨今天舉行黨政聯繫會議，會中一開始，針對地方擔心《財劃法》覆議案遭立法院否決後，行政院長卓榮泰卻恣意不依法執行，黃國昌痛批，卓榮泰正大喇喇向世界宣告「民進黨已大步走向獨裁之路」，全球任何一個民主憲政國家，行政機關都沒有權力拒絕執行立法機關三讀通過的法律。

黃國昌指出，卓榮泰如同流氓般剋扣給地方政府的補助款、搶走民生社福經費，正一步步摧毀法治國原則，他痛批，從民進黨政府不依法執行《財劃法》、到近日以打詐之名行打抗中保台牌之實，恣意、胡亂解釋「打詐條例第42條」宣布禁用小紅書，都是一再用話術欺騙人民，展現貫徹德意志，將政治凌駕法治、掏空台灣民主法治的跋扈態度。

黃國昌強調，台灣人民必須正視賴政府現在能任意扭曲法律、架空法治，未來就會更肆無忌憚侵害人民權益，也強調賴清德、卓榮泰若不懸崖勒馬、立刻依法執行《財劃法》，民眾黨立院黨團一定會嚴肅追究其政治、法律責任。

此外，迎戰2026年地方選舉，為延續黃國昌與國民黨主席鄭麗文先前的承諾，民眾黨政策會執行長賴香伶已正式和國民黨智庫對接，與國政基金會董事邱淑媞會面後，雙方針對環境破壞、高房價及經濟發展失衡等議題，彼此團隊都有高度共識。

黃國昌也指示政策會，著手擬定本黨全國性共同政見，內容將以民眾黨核心價值為基礎，涵蓋居住正義、銀髮照護、雙語教育、育兒補助等攸關民生的重要政策，並密集向政策諮詢委員及專家學者請益，同步納入柯文哲前主席於台北市府的成功治理經驗。

黃國昌表示，待各方意見收攏後、再邀集黨內公職共同研討，形成全國共同政見，作為後續與國民黨對接的政策基礎，負責任撐起這個國家。



