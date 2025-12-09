2026藍白合進度流出？李明賢驚爆：「這縣市」最有機會先談成功

政治中心／林奇樺報導

2026年選戰剩不到一年，各黨也陸續有政治人物表態將投入選戰，而外界也關注是否會有藍白合。國民黨前立委陳學聖近日就在專訪中指出，國民黨應該要在2026讓給民眾黨，如此2026就會有很多東西可以談，否則2026沒有讓的誠意，2028恐怕就很難講。對此，國民黨台北市議員李明賢就在三立談話節目《新台灣加油》中被問及此事，他也語帶保守地說「宜蘭應該是會藍白第一個談成功的地方」。

節目中，李明賢被主持人許貴雅問到如何看待陳學聖的看法，他就指出，藍白目前溝通的默契非常好，除了五人小組之外，應該是最近還會再碰面。接著更表示「我在這裡負責任講，宜蘭應該是會藍白第一個談成功的地方」。隨後許貴雅也反問，「可是成功的關鍵是什麼，因為我覺得陳琬惠，好像沒有任何讓的？」

李明賢則回答「成功一定不必在我」，話才剛說完，在場眾人都驚呼連連，難道是國民黨的張勝德及吳宗憲真的要「拜拜」了嗎？

似乎意識到自己的回答讓大家誤會，李明賢趕緊解釋「成功不是我協調的，我看好宗憲，宗憲大概是滿有機會」，接著又說「成功不是我去談的，我說會有高層去談，你們話要聽得清楚好不好」。他說道，宜蘭大概合作的機會很大，也就是採取「基隆模式」的機會滿大的。至於誰會是那個母雞，李明賢則說會用民調去協調、決定，接下來，包括在嘉義市、新北、新竹市的部分都會是類似的模式。

