2026藍白合進度！黃國昌曝「先談雙方政策」：之後會簽署正式的政黨協議

面對即將到來的2026地方選舉，民眾黨主席黃國昌昨日提到，新北整合不要這麼快，應該先把盤撐大再合，媒體今（6日）詢問「藍白合時間點落在何時？」對此，黃國昌回應，藍白在「先談政策、政見、願景」的基礎上，接下來雙方針對2026年選舉所成立的工作小組會馬上展開對接，並簽署正式的政黨協議。

黃國昌表示，民眾黨將儘快與國民黨針對2026地方選舉的共同政見願景與政策召開記者會，向社會大眾報告。在「先談政策、政見、願景」的基礎上，接下來雙方針對2026年選舉所成立的工作小組會馬上展開對接，並簽署正式的政黨協議。該協議中將清楚載明對選民的承諾、共同推動的政見內容，也包括各縣市如何相互合作，以及如何以最好的方式選出最強的團隊，提供市民最佳治理。

黃國昌指出，相關事務都在按部就班地進行中，民眾黨也隨時做好準備，持續推進這項工作。至於國民黨方面，尚有部分內部整合作業，民眾黨則表示尊重其程序與時程。但他強調，在這段期間內，最重要的是每個人都應該在自己的工作崗位上，把事情做到最好，這才是最理想的選舉方式，「每一個人在自己的工作崗位上把事情做到最好，不要辜負人民對我們的期待」。

