2026藍白合重要起點！ 「鄭黃會」本週三見面

國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌的會面時程正式敲定。身兼民眾黨團總召的黃國昌今（17）日在立法院受訪時證實，預定將於本週三下午與鄭麗文碰面，但具體細節仍在安排中，地點將由兩黨的黨務主管在這1、2天先行場勘後確定。

國民黨主席鄭麗文。（圖／傅崐萁辦公室）

黃國昌昨天曾透露本週將與鄭麗文見面，外界高度關注雙方會談的具體時間與地點。黃國昌今天進一步說明，目前預定時間是週三下午，但也請外界諒解，因為兩黨黨主席見面，雙方幕僚、黨務主管有很多細節跟行政工作要先安排。

民眾黨。（圖／民眾黨官網）

黃國昌表示，具體地點大概在這1、2天會由兩黨工作同仁先行場勘，確定後再對外報告。鄭麗文接任國民黨主席後，2026九合一選舉國民黨與民眾黨如何合作備受關注，此次「鄭黃會」將成為藍白合作的重要起點。

