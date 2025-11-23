2026藍白合？侯友宜：所有的合作一定要有共同的理念
國民黨、民眾黨主席日前會面商談藍白合等議題，引發關注。新北市長侯友宜今天（23日）表示，所有的合作一定要有共同的理念，尤其是創造出讓人民有感的建設跟社會福利，這才是最重要的。
國民黨與民眾黨19日合辦黨魁會晤，這也是鄭麗文接任國民黨主席後首次與民眾黨主席正式對談。鄭麗文直言，就是執政黨倒行逆施、毀憲亂政，才把藍白兩個政黨拉到一起。談到兩黨合作模式，鄭麗文表示，將會有點像是歐洲內閣制，也有點類似法國雙首長制，參考其他國家經驗後，走出屬於台灣的獨特道路。
鄭麗文強調，藍白合一定不會讓兩黨自主性打折扣，不管是理念、政策都會透過對話、辯論而形成，不是為了合作而合作，更不是為了位子，而是希望，不要因為遊戲規則，導致鷸蚌相爭、劣幣驅逐良幣
對於藍白合議題，侯友宜今天表示，所有合作一定要在共同理念，尤其能夠創造出人民有感的建設跟社會福利，這才是最重要的，所以不管怎麼合作，都要一步一腳印，務實耕耘新北市，讓新北市民能夠看到，提出未來能夠落實的願景，這才是以民為本。
