2026藍白合 兩黨魁明面商對口小組

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌19日下午將於新北市新莊凱悅嘉軒酒店見面，預料將討論成立2026地方選舉的「核心對口小組」，藍白2黨祕書長李乾龍、周榆修18日將場勘。據悉，民眾黨刻意挑選新莊做為首度「鄭黃會」地點，因新莊是前主席柯文哲競辦所在地，也是黃國昌明年將成立競辦之處。

鄭麗文、黃國昌預計19日下午碰面，藍白雙方各派出5人與會，國民黨有鄭麗文、李乾龍、副祕書長李哲華、黨團總召傅崐萁、文傳會主委吳宗憲；民眾黨則由黃國昌、周榆修、代理副祕書長黃成峻、政策會執行長賴香伶、黨團主任陳智菡參加。

為確保鄭、黃首次見面順利進行，藍白幕僚將於今日下午3時30分提前到凱悅嘉軒酒店場勘，國民黨派出李乾龍、李哲華，民眾黨為周榆修、陳智菡。據悉，該場地由民眾黨挑選，原本共考慮3個地點，但民眾黨認為柯文哲2024年總統大選競辦就設在新莊，也是黃國昌明年2月1日挑戰新北市長選舉時的競辦所在地，因此最後決定選擇此處，並獲國民黨同意。

至於首度鄭黃會面希望觸及的議題，民眾黨人士透露，包括未來政策對接，並期望成立2026選舉的「核心對口小組」，未來可透過此小組討論哪些縣市要談提名、民調方式等議題。

李哲華說，周三主席會面主要還是展現兩黨合作態度，至於提名或合作細節，雙方幕僚將持續交換意見，目前管道已建立，對話也很順暢；至於傅崐萁也將參與當天會議，主要是民眾黨盼談政策合作，所以邀傅一同討論。