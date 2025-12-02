2026藍白合「照3縣市難贏」？郭正亮曝關鍵：綠營太強

娛樂中心／徐詩詠報導



距離2026年地方大選剩下不到1年時間，各政黨也陸續推出人選。其中，國民黨、民眾黨陣營能在多少縣市完成「藍白合」，也引發外界關注與討論。對此，前民進黨立委郭正亮分析指出，國民黨在3個縣市將面臨極大挑戰，就算和白營合作，仍不見得能獲勝。

郭正亮指出綠營公布首波名單中，這些選區對國民黨可說是危機四伏。（圖／民視新聞資料照）郭正亮昨（1）日在政論《新聞大白話》中，指出民進黨首波縣市長提名，是由總統兼黨主席賴清德親自宣布，展現綠營力拚「藍天變綠地」的決心，名單包括宜蘭林國漳、台中何欣純、台東陳瑩以及嘉義市王美惠。他不諱言2026年部分縣市對國民黨而言危機四伏，直言「國民黨主席鄭麗文要小心」，他點出彰化方面綠營王美惠真的非常的強，加上國民黨沒有很強人選，包括現任藍委謝衣鳳或彰化縣議長謝典林都是。此外，郭正亮稱新北市也是綠營重點目標，若成功拿回來就算是大勝。

郭正亮預測賴清德會將資源投放在台南，藉此穩固執政陣地。（圖／民視新聞資料照）他進一步分析，彰化、嘉義市及宜蘭的綠營實力相當堅強。他也點名宜蘭縣長參選人林國漳，過去是法律人、無黨籍；宜蘭此次被視為民進黨翻轉的重點之一，從賴清德透露林國漳是「費盡千辛萬苦才促成合作」即可看出。郭正亮說，本次選戰重心仍在六都，賴清德預計會把資源放在台南，確保民進黨穩固執政陣地；除非在台南失利，否則賴清德在黨主席一職上不太會面臨壓力與挑戰。

郭正亮稱若綠營2026年拿下新北就算是大勝。（圖／民視新聞資料照）

