即時中心／高睿鴻報導

國民黨、民眾黨近兩年在國會通力合作，聯手推出許多法案；之前更傳出，雙方還希望能在2026年大選並肩作戰，期盼在多個縣市共推人選。不過，令人沒想到的是，趕在2026年選戰來臨前，苗栗縣似乎先開跑，準備競逐連任的縣長鍾東錦，今（24）日宣布前民眾黨立委、現苗栗黨部主委賴香伶，將出任副縣長一職。此舉引發外界熱議，更被認為是為明年大選「藍白合」率先鋪路；鍾東錦更親自感謝民眾黨點頭、同意「借將」。

鍾東錦在苗栗可說是實力雄厚，回顧2022年縣市長大選，即便他脫離藍營、以無黨籍身分參選，仍在民進黨、時代力量、國民黨3方夾擊下，以超過12萬張的高票獲勝，領先綠營的徐定禎超過3萬。如今，他不僅握有連任優勢、並於今（2025）年9月回歸藍營、現在更與民眾黨達成合作共識，成功爭取賴香伶擔任副縣長；今（24）早，鍾東錦出席就職3週年記者會時，公開宣布賴為副縣長。

快新聞／「2026藍白合」苗栗開第一槍！鍾東錦宣布：「她」將出任副縣長

苗栗縣長鍾東錦。（圖／翻攝自鍾東錦臉書）據悉，苗栗本來已有1位副縣長、本為立委陳超明辦公室的執行長邱俐俐；但日前國會通過新版《地方制度法》，允許地方政府增聘1名副縣市長，因此，一向與前白營主席柯文哲等人交好、甚至曾欠下人情的鍾東錦，為進一步促進藍白合，因此爭取賴香伶當副縣長。

對此，鍾東錦也特別感謝柯文哲、現白營主席黃國昌點頭「借將」；他也說，賴身為苗栗子弟，過去擔任立委期間，對苗栗多所照顧、問政表現有目共睹。鍾東錦還提到，邱俐俐為海線閩南籍、中港溪流域；賴香伶則為山線客家庄的三義鄉人；因此他判斷，兩名副縣長剛好能兼顧政治區域、族群平衡。

