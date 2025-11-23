2026藍白合？黃國昌喊北市議員「4+2全壘打」 戴錫欽曝國民黨目標回應了

黃國昌昨在黃瀞瑩的活動中喊出民眾黨2026台北市議會要「4+2全壘打」

民眾黨主席黃國昌日前和國民黨主席鄭麗文會面，外界關注2026縣市大選藍白合的進度，黃國昌昨（22日）受訪談到台北市議員的選戰布局，喊話有信心「4+2全壘打」。外界好奇藍營是否會配合禮讓提名？國民黨台北市黨部主委、議長戴錫欽今（23日）也做出回應。

黃國昌喊北市4+2全壘打 沒母雞靠誰帶？

備戰2026年縣市大選，19日登場的「鄭黃會」被視為藍白合的起手式，關注雙方在接下來的選戰布局會有怎樣的合作模式。黃國昌昨出席民眾黨台北市議員黃瀞瑩舉辦的公益活動時盛讚她的表現有目共睹，並表示他對民眾黨4位議員連任有100%的信心，展望2026年，相信民眾黨可以在台北市議會實現4+2全壘打的目標，亦即除了4名現任議員連任以外，在中正萬華、松山信義選區將各多提名1人，全數送進市議會。

上次台北市長選戰中，民眾黨黃珊珊掛無黨籍參選，形成三腳督，這次民眾黨到目前為止都沒有規劃人選要挑戰爭取連任的國民黨蔣萬安，議員選舉少了母雞，對此黃國昌表示，他和鄭麗文對接下來的合作都有很高的誠意與善意，等進一步磋商之後就能繼續往前走。

戴錫欽將見藍營新人 揭2026目標「務必單獨過半」

國民黨北市主委戴錫欽今日上午出席台北市第一屆議長盃全國圍棋公開賽，被問到2026年北市提名的相關問題時表示，提名時程和策略要等黨中央核定，就他所知應該會先處理完縣市長的部分，台北市長蔣萬安爭取連任的部分會比較單純，之後就會再根據議員的提名辦法來提名。

針對議員提名的部分，戴錫欽根據過往慣例表示，基本上會先保障現任，有多的名額再提供給新人爭取初選，今年應該也會採這樣的方式進行。他也透露這幾天將會和黨內有意參選的新人碰面、了解新人想法，並與爭取連任的議員交換意見，討論出最好的提名機制。

對於黃國昌喊出4+2全壘打，藍營是否會配合禮讓提名，戴錫欽表示「充分尊重」民眾黨的提名策略，國民黨也會衡量各區實力，目標是要讓國民黨務必能「單獨過半」，也讓國民黨和友軍議員的席次極大化。

戴錫欽（左2）表示會充分尊重民眾黨的提名策略，並表示國民黨的目標是務必單獨過半。（翻攝自戴錫欽臉書）

在里長選舉的部分，戴錫欽說，國民黨占有多數里長席次，也有很多友好的無黨籍里長，若民眾黨有一些想法他們也會充分來溝通。

在藍白主席的鄭黃會後，戴錫欽是否和民眾黨北市黨部主委周榆修進行「戴周會」？戴錫欽說他和周榆修是老朋友，鄭黃會初步交換意見、奠定藍白合作框架之後，他們會在這樣的基礎下持續未來不管是市黨部對市黨部，或市黨部和民眾黨中央黨部的溝通協調。

