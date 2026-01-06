2026藍白合！ 黃國昌：兩黨談政見再簽協議「選最強團隊」

民眾黨立法院黨團總召黃國昌表示，目前首要之務是盡快提出全國共同政見。（圖／東森新聞）





面對2026大選步步進逼，藍白陣營的整合模式備受矚目。針對外界關心的合作進度，民眾黨立法院黨團總召黃國昌表示，目前首要之務是盡快提出全國共同政見，未來兩黨計畫簽署正式的政黨協議，目標是選出最強團隊，為新北市、宜蘭縣及嘉義市等地的市民提供最佳治理。對於國民黨內部的整合工作，黃國昌強調予以尊重，認為現階段大家應先在各自崗位上將工作做到最好，至於實務執行細節則無需操之過急。



除了外部的「藍白合」，民眾黨內部的「兩年條款」屆期問題也成為焦點。柯文哲在2024年總統大選期間，以培養新生代人才為由提出不分區立委兩年輪替制度，首波任期預計於1月31日屆滿。然而，近期傳出立委陳昭姿可能成為留任的「特例」，引發外界議論。對此，黃國昌回應指出，陳昭姿的情況將由她與柯文哲主席另外處理，並強調這並非破壞黨的制度。

對於前主席的指示可能凌駕於現行體制之上，黨內其他委員反應不一。立委麥玉珍透過社群媒體發文表示，法案通過與否無關任期長短，強調決策從來不是單一個人說了算；立委張啓楷則重申，當初每位委員都已簽署協議，將依照黨中央原本的規劃，並尊重黨中央的最終決定。



根據目前的遞補名單規劃，現任八位民眾黨立委中，除了任期至2027年3月的劉書彬之外，其餘七位若依制離任，預計將由洪毓祥、蔡春綢、王安祥、陸配李貞秀及成大法律系教授許忠信等人遞補。然而，若陳昭姿最終確定不辭職，許忠信將無緣遞補；此外，待劉書彬卸任後，受限於婦女保障名額二分之一的規定，預計將由現任黨團主任陳智菡遞補不分區立委。



隨著兩年條款期限倒數，民眾黨在面臨「特例」引發的雜音之際，如何在重組後讓立法院八席立委持續發揮關鍵少數的戰力，將是下一階段的重大考驗。

