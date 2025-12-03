2026藍白小雞怎麼合？ 游淑慧曝「最佳玩法」：不是互相禮讓

備戰2026地方大選，藍白合成外界關注焦點。國民黨北市黨部主委、議會議長戴錫欽日前表示，若各個友黨願意支持台北市長蔣萬安連任，議員候選人也認為有輔選需要的話，蔣都會慎重考慮幫盟友們站台，但也需要尊重當地國民黨所提名的議員們的意見。國民黨台北市議員游淑慧對此則是認為，針對議員提名部分，藍白要搶下民進黨席次，應該是各自派出最強選將，讓民進黨席次變少，這個才是複數選舉的玩法。

游淑慧2日在網路節目《鄉民監察院》中談到，針對台北市長蔣萬安是否幫白營站台？她認為，不應只是討論蔣萬安，很多縣市未來如果藍白都共推一組縣市首長候選人的話，是不是藍白議員都需要站台，變成是要共同討論的遊戲規則，需要討論清楚；她並說，針對議員提名部分，「應該是藍白搶下民進黨席次，各自派出最強選將，讓民進黨席次變少，這個才是複數選舉的玩法，不是說你讓我一席，然後我們（藍白）加起來是一樣席次，民進黨也是原本席次，那不就是藍白綠三黨一起整合協商就好，大家都一樣席次？所以藍白整合的意義，應該是藍加白要吃掉民進黨的席次。」

談到前立委郭正亮認為藍白有些縣市整合也不一定會贏的評論，游淑慧表示，應該是說有一些縣市政黨屬性沒有這麼強烈，在六都以外，個人的地方服務經營常常比政黨屬性還要重要，地方選舉大家更看的是地方長期經營，而非背後政黨。

游淑慧也提到，在藍白整合過程，畢竟國民黨在基層經營比較久，若只是比民調藍全贏怎麼辦？也要預先討論，因如果藍都沒有禮讓，小草也會不滿，所以這種弔詭的情況，藍白高層要先講好到底要如何初選，像是比民調時加權？或是藍白都會贏的地方是不是要禮讓？各自跟支持者說初選規則等等，避免被民進黨挑撥離間、見縫插針，這也是藍白之間「互信程度要夠」。

