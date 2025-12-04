2026藍白怎合作？柯文哲：規則訂清楚 但別像2024把戲很多別再讓3%！

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

民眾黨前主席柯文哲今（4）日晚間與民眾黨主席黃國昌一同在YT直播。柯文哲在被問到未來是否會跟國民黨主席鄭麗文見面、覺得明年民眾黨縣市長選舉怎麼跟藍合作、能拿幾席？柯文哲說，不用為了見面而見面，他現在也不是黨主席。至於合作，只要規則清楚就好，但不要再像2024年每天把戲很多，還有一點，不要再讓分了，那個讓3%、6%，那實在太好笑。

柯文哲與黃國昌今晚一同直播。（圖／民眾黨提供）

柯文哲說，鄭麗文，他覺得對國民黨來講也是個衝擊，他覺得凡事都是做做看，有時不能看一天評論一個人，所以讓她跑幾個月看看再說。至於要不要見面，他倒覺得不用為了見面而見面，該見的時候就會見了，且現在他也不是黨主席，有事也是黃國昌去處理。

至於說縣市長選舉跟國民黨怎麼合作，柯文哲說，他覺得是這樣，規則清楚就好，但不要再像2024年每天把戲很多，他覺得全民調講好，要幾個民調公司，還有一點，不要再讓分了，「那個讓3%、6%」，全民考統計數字，他說奇怪，他也是台大教授，怎麼不曉得還有讓6%誤差範圍內？奇怪哪本教科書寫的？如果到時候那樣，就不要再什麼讓％了，就是全民調講好，幾家民調公司，極端值要不要拿掉，還是要去平均，講清楚就好，規則訂清楚，就按照比賽規則。

柯文哲說，當然也不是說比賽規則保證是百分之百是公平的，但是規則清楚就好，他倒覺得，到時就跟鄭麗文講清楚，什麼時候，規則訂清楚，時間到比民調，民調怎麼比清楚，「我們一定不會耍詐，贏，就我們選，輸就讓你選啊，規則清楚就好」。

柯文哲重申，「不過重點是不要再讓3%、6%，那個實在是太好笑，最後變統計誤差是讓6%，不想講了算了」。黃國昌則趕緊說，那頁都翻過去了。



