2026藍禮讓白？洪健益曝戴錫欽私下說法

台北市議會議長戴錫欽（左）與國民黨主席鄭麗文（右）。（圖：戴錫欽臉書）

國民黨主席鄭麗文當選後，昨（19）日首次與秘書長李乾龍拜會台北市議會國民黨黨團，替黨籍議員打氣。下午又與民眾黨主席黃國昌會面，引發外界關注「藍白合」是否再現。對此，民進黨台北市議員洪健益透露，根據他與台北市議長戴錫欽的私下談話，台北市的議員席次分配「不太可能有討論空間」。





在《關我什麼事》節目中，主持人陳斐娟詢問國民黨議員鍾小平，在柯文哲進土城、黃國昌「狗仔案」風波持續、甚至館長被國安單位調查的氛圍下，藍白是否還會合作？鄭麗文拜會黨團時，是否有與黨籍議員溝通「藍白合」的可能？

鍾小平表示，戴錫欽的立場很明確，國民黨要力拚「單獨過半」。他指出，台北市議席可能因人口變動為61或62席，國民黨計畫提名32或33席。以他與民進黨議員洪健益所在的區為例，提名額度幾乎「寸土不讓」。雖然市長蔣萬安傳出可能替民眾黨的吳怡萱、許甫站台，前者瞄準萬華3席，後者則看好松山信義4席，「這樣就開心了，保障當選嘛，但實際情況恐怕不是如此。」





洪健益則證實鍾小平說法正確，並透露他與戴錫欽私下談話時，對方明言「不可能」。他分析：「如果國民黨提4席、民進黨提4席、民眾黨1席，9席幾乎都能當選，許甫的席次就等於保障當選。」





洪健益進一步指出，目前國民黨若扣除王鴻薇與徐巧芯，尚有兩席空間。許甫等人當然希望國民黨只提一位新人，但對國民黨新人而言，兩席「要提滿」才公平。如此一來，將形成「民進黨最後一名、國民黨最後一名與許甫三搶二」的局面，勢必有人落馬。「所以他們能否要求鄭麗文討論這個問題？以議長的態度來看，幾乎沒有討論空間。」





鍾小平最後補充，鄭麗文離開前還特別說了一句：「提名就看戴錫欽主委怎麼提，尊重黨團、尊重議長、尊重戴主委。」強調黨內提名仍將由地方主導。