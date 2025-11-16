2026藍綠布局 曹興誠再拱沈伯洋3／2026潛在對手同框？ 蘇巧慧、劉和然新北中醫嘉年華同台

新北市長選戰提前熱身，今天(11/16)一早，有意參選的民進黨立委蘇巧慧和新北市長劉和然同框出席活動，但兩人幾乎零互動。相較於綠營人選定於一尊，藍白還得看雙方怎麼去整合，但傳出李四川的競選團隊已經組建完成。今天劉和然也強調，這不算什麼壓力，自己跟李副互動也很自然。

出席新北中醫嘉年華，民進黨要選新北的蘇巧慧與新北市副市長劉和然同場出席，2026 潛在對手同框，但兩人位置隔很遠，也幾乎零互動。蘇巧慧：「其實不只是劉和然副市長，甚至是李四川副市長也都有相遇到，那我覺得大家都互相非常的尊重，而且友善。」劉和然：「其實我們在很多場合的互動都非常的自然，我想這也是這個城市一個非常友善的一面。」

相較綠營人選已經定於一尊，藍營要選新北的還沒個譜，現階段雙北兩位副市長李四川與劉和然，都有意爭取接棒新北，更有消息傳出，李四川的競選團隊已經搶先劉和然一步組建完成新北市副市長 劉和然：「我覺得這不算什麼壓力，服務市政，服務眾人，我服務 38 年，歷經好幾任縣市長，新北市進步發展，大家一起來努力。」

強調自己在地 38 年，劉和然凸顯自己從沒離開新北，但不只藍營內部需要整合，白營黃國昌也有意新北，日前黃國昌還刻意放話，根據民眾黨內部民調顯示，自己是坐二望一，而且藍白不管是派李四川還是黃國昌，對上蘇巧慧都能在明年選戰勝出。

蘇巧慧：「現在有很多的民調，其實人選根本就還沒有就定位，所以我的心情是會把任何的民調，不管數字的高低，我都當成參考。」黃國昌：「既然是內參民調，就不會公布。樣本數絕對上千，我們做內參民調的目的是給自己參考用，作為努力方向。」

2026 新北選戰，綠營已經提前起跑，至於藍白最後會由誰出線，似乎還有得喬。