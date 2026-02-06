2026藍色行李箱推薦6選：Rimowa季節新色「柔霧藍」限量登場

如果你不想把行李箱選得太張揚，卻又不甘心在轉盤前找不到自己的行李箱，藍色正好落在剛剛好的位置。地勤私下常提到，比起黑灰基本款，帶亮度的紅、藍、湖水藍在行李轉盤上更不容易被忽略，也降低誤拿風險！航站行李處理經驗也指出，能形成視覺對比的中亮度色系，相對更安全實用。2026年，Rimowa推出季節限定「柔霧藍」，低調卻有記憶點，本篇精選6款藍色行李箱推薦，提供給重視質感與辨識度的旅人參考。

2026藍色行李箱推薦1：Rimowa

Rimowa以全新季節色Powder Blue柔霧藍揭開新篇章。Source：Rimowa

柔霧藍首度運用於經典Original Twist登機箱上 Source：Rimowa

Rimowa以全新季節色Powder Blue柔霧藍揭開新篇章。靈感來自清晨天空短暫卻安定的色調，以及冬日景色特有的靜謐感。柔霧藍首度運用於經典Original Twist登機箱上，向來以鋁鎂合金結合皮革細節聞名，此次換上柔霧藍色調，皮革包覆提把、TSA認證鎖與同色系密封膠條彼此呼應，在冷冽金屬與柔和色彩之間，拉出細膩層次，也回應「Twist」所象徵的經典翻轉。（商品價格 NTD55,700）

2026藍色行李箱推薦2：Crash Baggage

來自義大利的行李箱品牌Crash Baggage，把「撞擊痕跡」當成設計語彙 Source：Crash Baggage

來自義大利的行李箱品牌Crash Baggage，把「撞擊痕跡」當成設計語彙，讓旅行痕跡成為一種美學標誌。這款晨曦藍色的Stripe行李箱使用條紋式凹痕，PC材質讓整體輕盈卻堅固，搭配360度順滑滾輪與清晰分隔內裝，實用性也不打折。融合在看似隨性卻精心考量的包款裡，成為你最有態度的旅行夥伴。（商品價格 20吋 NTD10,800，26吋 NTD12,800，31吋 NTD13,800）

2026藍色行李箱推薦3：Tumi

Tumi這款26吋雙向開口可擴展行李箱，為頻繁出差的商務人士而生 Source：Tumi

Tumi這款26吋雙向開口可擴展行李箱，為頻繁出差的商務人士而生，就算是旅遊也很夠用！Medium Checked尺寸在容量與靈活度之間取得平衡，雙向取物設計讓行李不必整箱攤開，也能快速調整內部配置，轉機或臨時整理時特別有感。藍色箱身呈現沉穩理性的專業氣場，在人來人往的機場中依然保有清楚識別度，是一款節奏俐落、思路清楚的旅人之選。（商品價格 26吋 NTD45,800）

2026藍色行李箱推薦4：Samsonite

Samsonite C-LITE是品牌最具代表性的技術之作 Source：Samsonite

Samsonite C-LITE是品牌最具代表性的技術之作，以專利材質打造出標誌性外型，也因此拿下紅點設計大獎。實際推行時，能明顯感受到它的輕盈與穩定，加長雙管拉桿與滑順雙輪設計，讓移動過程更省力。內裡則採用環保材質，由100%消費者回收瓶製成，在機能之外多了一層永續意識。帶點薰衣草色的霧藍色調箱成為旅程風格的一部分，輕快卻不失質感。（商品價格 25吋NTD23,000）

2026藍色行李箱推薦5：American Tourister

Frontec系列可說是American Tourister的招牌代表作 Source：American Tourister

Frontec系列可說是American Tourister的招牌代表作，以獨特的上掀式結構重新定義行李箱的使用方式，也成為近年旅行族群討論度極高的熱門款。結合彈力避震輪與剎車系統，推行時的穩定度與操控感明顯升級。圓潤飽滿的箱型帶來超乎想像的大容量，同時保留俐落線條與高辨識色彩，是那種一出現在機場就很難不注意到的存在。（商品價格 28吋 NTD 13,000）

2026藍色行李箱推薦6：ALLEZ

這款「掀旅箱」前開式設計一看就知道是為實際旅程而生 Source：ALLEZ

來自台灣的行李箱品牌ALLEZ，這款「掀旅箱」前開式設計一看就知道是為實際旅程而生。1：9上掀結構讓收納更直覺，不必整箱攤開也能快速取物，對常移動、常整理的人特別友善。全新暮霧藍色調低調耐看，可擴容設計在行程臨時增加戰利品時也不慌，是一款把機能細節做到位的實用派選擇。（商品價格 29吋 NTD8,300）

