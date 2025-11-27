2026藍軍大挑戰？蔡正元點名這3縣市困難重重

2026年地方選舉，誰會是藍營「最強母雞」？文化大學廣告系教授鈕則勳認為，相較於台中市長盧秀燕和台北市長蔣萬安，目前仍然以立法院長韓國瑜為明年選舉的最大母雞，因為韓的造勢能力、議題操作及語言使用，仍比盧與蔣強一些。前立委蔡正元認為，立委選舉，立法院長當然是母雞；但是地方選舉，縣市首長才是母雞。他更點名，2026宜蘭縣、新竹縣、嘉義市，都是藍軍困難重重的縣市。

蔡正元26日在中天《鄭亦真辣晚報》節目中表示，目前國內政治人物口才最好的，當然是韓國瑜，他的幽默感、引用的成語、他自己創造的金句，各方面很容易攻佔媒體的主要標題，所以他在這方面是高手中的高手，在造勢活動上當然也有他天然的魅力。但這在地方選舉用途不大，因為地方選舉和立委選舉不一樣。

蔡正元接著點出，立委選舉，立法院長當然是母雞。但地方選舉有一個很討厭的現象，就是縣市首長才是母雞，議員各有各的地盤，最麻煩的是每個縣市的狀況不一樣，幾乎找不到可以適用所有地區的，比如韓國瑜的幽默，在台北普受歡迎，可能換到別的縣市就會被吐槽。就是有這一種特性，但至少口才好總比口才不好來得好。

蔡正元更指出，2026選舉，國民黨不要認為是理所當然，有幾個市理所當然會贏，你的選將跟對方的選將一比就會贏，國民黨中央就不用傷腦筋。但是也有很多選將可能一開始就會困難重重，例如宜蘭縣、新竹縣、嘉義市等縣市，都是困難重重。所以國民黨要打這一盤棋，黨中央做任何動作，最起碼不要給這些候選人添麻煩，還有如何幫這些候選人充實好糧草，以及能夠推出很有用的公式。

蔡正元認為，2026國民黨就會遭遇到很大的挑戰，2026如果不太順利，就不用期待2028會很順利，這是很現實的。民進黨如果地方選舉輸了，不表示中央會輸；但是國民黨只要地方選舉輸了，中央一定輸，這一點特性，大家可能要注意。

