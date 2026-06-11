2026蘭陽媽祖文化節 宜蘭縣代理縣長林茂盛授旗海陸總指揮進安宮加碼海巡專屬優惠 媽祖護駕軍強力招募中

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蘭陽媽祖文化節，宜蘭縣代理縣長林茂盛授旗海陸總指揮，進安宮加碼海巡專屬優惠，媽祖護駕軍強力招募中。象徵活動正式啟程。（宜蘭縣政府提供）

▲蘭陽媽祖文化節，宜蘭縣代理縣長林茂盛授旗海陸總指揮，進安宮加碼海巡專屬優惠，媽祖護駕軍強力招募中。象徵活動正式啟程。（宜蘭縣政府提供）

「二O二六蘭陽媽祖文化節」將於十月二日農曆八月廿二日起盛大登場，一連三天舉辦海陸遶境，將由百艘船隻組成媽祖專屬船隊出海巡香，接著展開陸上千人步巡與車隊車巡，走遍縣內十個鄉鎮市。宜蘭縣代理縣長林茂盛今（十一）日帶領主祀宮廟南方澳進安宮，一同向媽祖獻香祈福並擲筊選出海巡總指揮官與進行授旗儀式，象徵活動正式啟程。蘇澳鎮長李明哲、縣議員謝正信、縣議員陳玉萍、國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲代表人陳志信主任、頭城區漁會理事長陳秀暖、進安宮媽祖出巡陸上祈安遶境總指揮曾太山、進安宮總幹事賴桂美、縣府民政處長張謙祥共同出席。

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「蘭陽媽祖文化節」舉辦來到第七年，已成為宜蘭縣知名大型宗教慶典活動。代理縣長林茂盛十一日至進安宮獻香祈福，祈求活動順利進行，同時代理縣長林茂盛以「擲筊」恭請媽祖擇選海上慈航總指揮漁船，此次有八個單位八船角逐，在媽祖的聖諭下，由台灣鯖鯵漁業協會—昇益利68號漁船獲得最多媽祖聖筊擔任海上慈航總指揮船長：林嘉榮，擔起調度船隻的重要角色；陸上巡安總指揮，由進安宮團隊擔負重任。接著由代理縣長林茂盛為海、陸巡總指揮官進行佩授紅菱彩帶、旗幟儀式，宣布活動正式啟動。

代理縣長林茂盛表示，今年縣府與主祀宮廟南方澳進安宮攜手，推出多項專屬優惠活動，希冀邀請更多民眾來宜蘭體驗獨特的宗教文化，不僅跟著媽祖搭船海上出巡，更隨著媽祖腳步行遍蘭陽，請有興趣的全臺民眾務必於即日六月十一日下午二時起至專屬網站報名，方享限定優惠。

代理縣長林茂盛邀請大家來宜蘭跟著媽祖逗陣走，一起見證蘭陽媽祖的獨特魅力，多重優惠，先搶先贏，等你來報名！活動詳情請上【二O二六蘭陽媽祖文化節】臉書粉絲專頁（網址：https://reurl.cc/bYY0NM ）或上「雁行天下國際旅行社」（活動網址：https://ilantourbus.rezio.shop/zh-TW?tag=d7c19ddb-3bed-40a9-b397-f5e1087aeaca）或上【南方澳進安宮寶石珊瑚媽唯一認證粉絲團】臉書粉絲專頁（網址：https://www.facebook.com/jag.org.tw/?locale=zh_TW ）查詢。

今年祈安遶境活動以「海陸巡安、庇佑蘭陽」為主軸，展開為期三天二夜的海陸遶境活動。宜蘭縣政府與主祀宮廟南方澳進安宮聯手推出「乘風海上 行腳蘭陽」系列，為回饋信眾熱情參與，進安宮再加碼專屬海巡優惠活動，報名成功者將可獲得船票1張、二O二六蘭陽媽祖文化節紀念T恤一件、紀念帽一頂、媽祖小神衣一個，印有Ｑ版媽祖圖案與活動意象，極具紀念性與收藏性，數量有限，只要七00元，千萬不要錯過。

另招募隨香客、熱血信徒一起來，就像千順將軍一樣，忠心護駕，使命必達，加入南方澳進安宮「護駕軍」，踏出咱的腳步跟隨媽祖慈悲同行，報名費用每人六00元，此費用不含船票，報名成功即贈送專屬好禮，包含護駕帽一頂、帽套一條、紀念衣服一件及祈福疏文一份；前三00名再加贈限量「珊瑚媽祖Q版後背包」一個，數量有限，僅限進安宮現場報名，歡迎一同加入護駕行列，錯過報名時間就要再等明年囉。