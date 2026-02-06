2026虎尾燈會 虎馬閃耀迎新春

▲宣傳記者會合影。(記者劉春生攝)

【記者 劉峻文／雲林 報導】「2026虎尾燈會」啟燈晚會暨宣傳記者會，2月4日晚間在同心公園隆重登場，由雲林縣政府張麗善縣長及虎尾鎮公所林嘉弘鎮長主持點燈儀式，現場更有雲林縣副縣長謝淑亞、雲林縣政府文化觀光處長謝明璇、立法委員張嘉郡、立法委員丁學忠、雲林縣議會議長黃凱及議員、虎尾鎮民代表會主席陳明聖及各席代表等與會各界長官貴賓共同啟燈，正式揭開今年虎尾燈會序幕。活動自即日起展出至3月3日，誠摯邀請全國民眾於春節期間走訪虎尾，欣賞璀璨燈海，感受濃厚年節氛圍。

2026虎尾燈會由雲林縣虎尾鎮公所主辦，主燈區設置於同心公園暨虎尾鐵橋周邊，副燈區規劃於虎尾福安宮，結合祈福文化與城市景觀，透過光影藝術與互動裝置，打造兼具觀光亮點與文化內涵的夜間節慶盛典，展現虎尾小鎮獨特魅力。

今年燈會以「點亮虎尾・虎馬閃耀迎新春」為主題，主燈區特別推出燈會專屬IP角色「虎尾虎」，以親民可愛的形象陪伴民眾走逛燈區，串聯互動體驗與拍照打卡活動，成為此屆燈會最具話題性的亮點，期望透過IP行銷深化虎尾城市品牌形象。副燈區則於虎尾糖廠信仰中心福安宮，結合糖廠媽祖意象，設置傳統廟埕牌樓、平安橋及祈福燈籠海，亦獨創祈福輪結合祈福燈組巧思，讓賞燈的民眾過平安橋、轉祈福輪，馬年平安轉運一整年。

▲主燈啟燈。(記者劉春生攝)

此外，2026虎尾燈會亦結合「台糖80週年」重要里程碑，向陪伴虎尾發展多年的糖業文化致敬。燈區設計融入方糖、鐵軌、甘蔗及虎尾盛產的洋桔梗等意象，透過藝術創作轉化為溫暖且富有故事性的主題燈組，讓民眾在賞燈過程中，細細品味虎尾與台糖交織而成的城市記憶與產業文化底蘊。

雲林縣長張麗善表示，虎尾燈會已成為雲林縣具代表性的節慶活動，不僅帶動地方觀光人潮，也展現雲林深厚的文化底蘊與創意能量。今年虎尾燈會結合台糖80週年與在地文化特色，燈會期間又適逢全台唯一五分車載運甘蔗通城鎮的製糖期，透過燈光藝術結合難得一見的五分車活歷史、在地說故事，讓更多民眾看見虎尾、認識雲林，誠摯邀請全國鄉親春節期間走訪雲林，一同感受溫暖又富有文化內涵的燈會盛事。

虎尾鎮長林嘉弘表示，虎尾燈會已成為地方重要文化品牌，今年透過「虎尾虎」IP角色與台糖80週年主題相互結合，不僅展現虎尾深厚的文化底蘊，也象徵城市持續創新與前進的能量。另指出，每年12月至隔年3月底為虎尾糖廠製糖期，正值燈會展出期間，民眾除可賞燈、走春祈福外，亦能感受糖業運作的季節氛圍，欣賞全台唯一五分車行駛的獨特景象。誠摯邀請全國鄉親攜家帶眷作伙來虎尾賞燈、走春祈福、品嚐在地美食，感受虎尾專屬的年節幸福。

啟燈晚會安排多元精彩表演節目與摸彩活動，現場並設置美食市集與互動體驗區，讓民眾在欣賞燈光藝術之餘，也能品嚐美食、共享佳節歡樂。活動規劃小朋友最愛的氣球音樂表演、魔術師互動秀及限量摸彩活動，讓民眾邊賞燈邊看表演邊拿好禮，享受充滿驚喜與樂趣的節慶氛圍。

春節初一至初六期間，主燈區亦將安排多場定點表演與互動活動，讓親子家庭及遊客在不同時段皆能享受豐富多元的活動內容。燈會壓軸活動將於3月3日元宵節當天登場，為整體展期畫下圓滿句點，並為新的一年祈福納祥。

2026虎尾燈會展期為115年2月4日至3月3日，每日展燈時間為晚間6時至10時。白天可漫步虎尾街區與河岸景觀，夜晚則沉浸於絢麗燈海之中，體驗晝夜交織的城市風貌。