2026螢光花泉季二部曲登場 春夜梅嶺賞螢旅遊攻略



梅嶺螢火蟲歷史照_觀旅局

【旅遊經 洪書瑱報導】





「2026螢光花泉季」隨著春日漸暖之際，將迎來活動二部曲──賞螢。楠西區梅嶺伍龍步道近期螢況漸入佳境，點點螢光於山林間閃爍，為夜色增添浪漫氛圍。提醒民眾，螢況易受氣溫與濕度等自然因素影響，建議出發前留意天氣，把握最佳賞螢時機。此外，梅嶺自然景觀豐富，本周六(4/18)在梅嶺大湖桶桐花步道有臺南市政府客家事務委員會主辦的「2026臺南市桐花祭」，規劃花樹音樂會、桐聚道市集及青梅手作坊等活動，建議民眾規劃一趟楠西春季小旅行，白天可至龜丹溫泉泡湯放鬆、欣賞花旗木盛開景致，再前往梅嶺品嚐在地料理、漫步油桐花步道；傍晚時分登上伍龍步道賞螢，從白日到夜晚一次體驗山林多重風貌。







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梅嶺螢火蟲歷史照







報名賞螢者至龜丹溫泉體驗池可享優惠票價







楠西花旗木現況照



楠西區春季旅遊特色，包括：「梅嶺賞螢」與「龜丹泡湯」。入夜後前往梅嶺伍龍步道欣賞螢火蟲飛舞，感受山林生態之美；白天於梅嶺風景區健行踏青，品嚐薑黃雞、梅子雞等在地料理，並選購當季梅製品作為伴手禮；行程中再前往龜丹溫泉，享受溫潤泉質帶來的放鬆體驗。在賞螢與泡湯的生態及溫泉享受後，建議可至周邊景點，包括：黃金蕎麥探索館、玉井青果集貨場、白色教堂、南化玉山寶光聖堂、左鎮化石園區、大內南瀛天文館及走馬瀨農場等，適合規劃一至二日行程，悠閒體驗楠西山區的自然魅力與在地風情。

台南市觀光旅遊局局長林國華表示，「2026螢光花泉季」二部曲賞螢活動已開放預約報名，假日採分梯次人流管制，管制日期為4月18日、19日、25日、26日及5月2日至3日。每梯次完成線上報名且前100名完成現場報到者，將贈送「綜合梅子」1包。此外，於4月11日至5月3日期間，凡成功報名賞螢活動者，至龜丹溫泉體驗池可享入園全票50元、半票30元優惠（原價100元）；另為提升旅遊便利性，活動期間入住梅嶺神秘氣場露營區、天喜悅溫泉會館、龜丹六二溫泉山房、趣淘漫旅(台南)、龜丹休閒體驗農園、麗敏親子民宿、曾文青年活動中心等7家合作旅宿，即可獲得「螢向幸福體驗券」，於賞螢期間假日憑券或出示住宿證明即可免預約入場，讓行程安排更具彈性。



提醒民眾，上山賞螢請遵守以下原則，以維護螢火蟲良好的棲息環境：

一、避免強光直射（建議使用紅色玻璃紙包覆燈源）。

二、勿捕捉或追逐螢火蟲。

三、降低音量、避免喧嘩。

四、不亂丟垃圾、維護環境清潔。





另考量夜間安全，建議入山時間為下午4點至晚間7點，晚間7點以後不建議入山。報名登記之民眾依照預約時間到現場辦理報到登記及入山，另因賞螢步道(伍龍步道)山路較陡，有心血管疾病、孕婦、3歲以下及70歲以上民眾，請衡量自身身體狀況不要勉強登山。臺南市警察局玉井分局也呼籲在賞螢活動期間，伍龍殿伍龍步道與二層坪地區將會進行交通管制，並請勿行駛露營車或其他載客車輛至賞螢區進行賞螢及露營活動。







梅嶺賞螢停車資訊







梅嶺公車資訊



搭乘大眾運輸參加賞螢活動的民眾，可搭乘大台南公車「綠幹線」至玉井，再轉乘「綠22線(平日)或台灣好行梅嶺線(假日)」前往楠西、梅嶺。另「台灣好行梅嶺線」於活動期間例假日(4月18、19、25、26日及5月1、2、3日，共7天)增開19:50玉井往梅嶺班次，及20:30梅嶺返回玉井班次，其餘綠幹線維持正常營運，請務必留意班次時間。相關詳細站點及票價資訊，請至興南客運網站或大台南公車網站(https://reurl.cc/yRE70M)查詢。

臺南賞螢點除了楠西區梅嶺風景區外，白河南寮、新化林場等地也有辦理賞螢活動，多採收費、預約與人數管制方式進行，以兼顧觀光發展與生態保育。整體螢況預估可持續至四月底、五月初，建議有意參與的民眾提早規劃行程。相關臺南旅遊景點及活動相關資訊，可至台南旅遊網活動頁(https://www.twtainan.net/zh-tw/event/activitydetail/2067/)及台南旅遊粉絲團查詢。



◆臺南賞螢活動資訊

楠西梅嶺-台南旅遊臉書粉絲團

https://www.facebook.com/traveltainan

白河南寮-南寮農村文化產業協會臉書粉絲團

https://reurl.cc/vQk8xl

新化林場-國立中興大學新化林場官方網站

https://www.forest76.com.tw/index.aspx

◆臺南市桐花祭活動訊息請關注「臺南市政府客家事務委員會粉絲專頁」https://www.facebook.com/HakkaTainan



以上圖片：臺南市政府觀光旅遊局提供





