2026行事曆 國小、國中、高中職重要日期一次看！寒假、期中考、期末考、開學、暑假日期為何？

2026學校行事曆公布， 114學年度學校行事曆 （2025～2026年）全掌握！國小、國中、高中職放假、期中考、期末考、結業式、開學分別在什麼時候？重要升學考試如學測、統測、會考、分科測驗又在何時舉行？Yahoo新聞編輯室帶你一次了解！

114學年度學校行事曆包含寒暑假日期、考試、結業式等重要日期，先行掌握，可以提早規畫放假出遊時間！（示意圖／Getty Images）

2026學校行事曆 114學年度（2025～2026年）重要日期有哪些？

114學年度第一學期：2025年9月1日（一）～2026年1月20日（二）

114學年度第一學期休業式：2026年1月20日（二）

寒假日期：2026年1月24日（六）～2月13日（五）

農曆春節連續假期：2026年2月14日（六）～2月22日（日）

114學年度第二學期實際開始上課日：2026年2月23日（一）

114學年度第二學期：2026年2月23日（一）*～6月30日（二）

114學年第二學期休業式：2026年6月30日（二）

暑假日期：2026年7月1日（三）～2026年8月30日（日）

*備註：114學年度第二學期開學日，原定於2026年2月11日（三），為配合農曆春節假期，將2026年2月11日、12日與13日調整為放假日，並於2026年1月21日、22日和 23日補行上課。簡單來說，114學年度第二學期實際開始上課日為2026年2月23日（一）。

2026學校行事曆 114學年度國定假日、連假有哪些？

根據 中華民國115年政府行政機關辦公日曆表 與 紀念日及節日實施條例 ，2026年國定假日包括：

元旦：2026年1月1日（四），放假1天

農曆春節：2026年2月14日（六）～2月22日（日），連休9天。

和平紀念日：2026年2月27日（五）～3月1日（日），連休3天。

兒童節及清明節：2026年4月3日（五）～4月6日（一），連休4天。

勞動節：2026年5月1日（五）～5月3日（日），連休3天。

端午節：2026年6月19日（五）～ 6月21日（日），連休3天。

以上是114學年度會碰到的國定假日，以下是115學年度第一學期會碰到的國定假日：

中秋節、教師節：2026年9月25日（五）～9月28日（一），連休4天。

國慶日：2026年10月9日（五）～ 10月11日（日），連休3天。

台灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日：2026年10月24日（六）～10月26日（一），連休3天。

行憲紀念日：2026年12月25日（五）～12月27日（日），連休3天。

2026學校行事曆 114學年度補課日為何？

2026年1月21日、22日、23日須先補課再放寒假，這三天是用來補2026年2月11日、12日、13日為了配合農曆春節假期調整的放假日。

2026學校行事曆 114學年度考試周在何時？

114學年度第一學期

國小、國中、高中職（辦理3次評量者)

第一次定期評量：2025年10月7日（一）～10月9日（四）

第二次定期評量：2025年11月24日（一）～11月28日（五）

第三次定期評量：2026年1月12日 （一）～1月16日（五）

國小（僅辦理2次評量者）

第一次定期評量：2025年10月27日（一）～10月31日（五）

第二次定期評量：2026年1月12日（一）～1月16日（五）

114學年度第二學期

國小、國中、高中職（辦理3次評量者)

第一次定期評量：2026年3月23日（一）～3月27日（五）

第二次定期評量：2026年5月4日（一）～5月8日（五）

第三次定期考試：2026年6月22日（一）～6月26日（五）

國小（僅辦理2次評量者）

第一次定期評量：2025年4月13日（一）～2025年4月17日（五）

第二次定期評量：2025年6月22日（一）～2025年6月26日（五）

畢業考

國中畢業生畢業考：2025年5月4日（一）～2025年5月8日（五）

國小畢業生畢業考：2025年6月1日（一）～2025年6月5日（五）

提醒大家，上述日期是參考「 台南市政府教育局 」和「 高雄市政府教育局 」，但各縣市規定不同，通常有前後一周的彈性，尤其畢業考時間差距會比較大，因此確切的日期，請務必參考各縣市教育局及學校公布的行事曆，更為準確哦！

2026學校行事曆 英聽、學測、統測、會考、分科測驗 升學考試日期一覽

