2026行前必看！台灣超商可直接領日幣、JCB卡日本交通享50%回饋 旅日金流新規定一次看懂
文／景點＋張盈盈整理
赴日旅遊持續升溫，而 2026 年前後，多項與「換匯、支付、提款」相關的新制度、服務正悄悄改變旅客的習慣。從台灣超商就能領日幣、到日本可直接刷信用卡搭電車、JCB 卡祭出的 50% 交通回饋，再到金融卡的海外提款設定方式更新，不論新手或老手，行前都必須重新掌握這些最新規則，才能避免多花冤枉錢。
圖 / MOOK玩什麼，以下同
台灣超商可領日幣 免手續費、免外幣帳戶成旅客新救星
傳統換日幣，多數旅客仍習慣跑銀行臨櫃。但銀行除了需等待、填單之外，手續費往往落在 100～200 元之間，匯率再好也可能被手續費「吃掉」。
近年更聰明的做法，是在匯率相對較低時，透過網銀 APP 先行換匯，把日幣存進外幣帳戶；出國前再由外幣 ATM 提領。然而許多旅客忽略一個陷阱：部分銀行的外幣 ATM，即便從外幣帳戶提領，也仍收取手續費。例如玉山銀行每筆需付 100 元，而國泰銀行則完全免收。
值得注意的是，全台「全家便利商店」導入台新銀行 ATM 後，已提供「台幣帳戶直接領日幣」的服務，而且免手續費。旅客只需插卡、選外幣提款、輸入金額即可領到日鈔，不需外幣帳戶，也不用另外跑銀行。
到便利商店換匯雖然方便，不過匯率通常比較沒有那麼漂亮。
若使用他行金融卡亦可領取，但需支付 5 元跨行費。對工作繁忙、無法特地跑外幣 ATM 的族群而言，這項服務成為行前換匯的強大後援。但專家也提醒，便利商店換匯的匯率不如網銀漂亮，若有時間仍建議先在匯率低點換好、再從外幣帳戶提領。
有些海外提款功能需透過 APP 或臨櫃辦理，要先在手機下載APP並設定密碼。
在日本刷爆信用卡也不怕 台灣金融卡可於日本 ATM 緊急領現
旅遊期間若遇「現金不足＋信用卡額度被刷滿」的狀況，仍有解方──台灣金融卡可以在日本多數超商 ATM（如 7-ELEVEN、LAWSON）直接提款，前提是以下兩件事需要事先確認：
金融卡已開啟海外提款功能
當地 ATM 具備銀聯、PLUS、Cirrus 其中任一國際提款系統標誌
多家銀行的海外提款功能設定方式不同，有的可在 ATM 操作，有的需透過 APP 或臨櫃辦理。以玉山銀行為例，使用者需先在 APP 開啟跨國提款功能，再至 ATM 設定專用海外提款密碼。完成後至日本 ATM 選擇中文介面即可操作提款，但須留意日本端與台灣端都會收取手續費，匯率也較不划算，因此建議僅在緊急時使用。
在日本如果臨時沒有現金可以使用，也可以透過超商的ATM取款。
日本改用信用卡搭電車成主流 JCB 卡推出「50%交通費回饋」最吸睛
日本的交通支付也迎來重大變化。許多地區的電車、公車陸續支援「信用卡觸碰付款」，旅客無須西瓜卡（Suica）或 ICOCA 等交通 IC 卡，改以信用卡逼一下即可進站。尤其大阪地區覆蓋率已非常高，從 Metro、私鐵到部分公車皆能支援。
在眾多信用卡優惠中，最引人注目的莫過於 JCB 卡推出的「日本大眾交通 50% 回饋」活動。
活動特色包括：
無需事前登錄
回饋上限為每 2 個月 1000 日圓
換算等於刷滿 2000 日圓交通費即可拿滿回饋
台灣多家銀行的 JCB 卡皆適用
以日本交通費來說，旅程中累積 2000 日圓相當容易，對短期旅客來說相當划算。
此外，JCB 也與東京澀谷觀光案內所合作，推出憑台灣護照＋JCB 卡即可兌換「免費寄物一次」與「飲料一瓶」的旅客禮遇活動。飲料款式不定期更換，內容常是日本近期熱門飲品，吸引不少旅客前往兌換。
不過信用卡回饋活動皆有期限，若旅客預計出發時剛好沒有大型回饋方案，也可依以下原則挑卡：
海外手續費能抵銷或免收
回饋規則簡單、不需搶名額
優惠期長於 6 個月以上，較不易錯過
對不想費心研究各家活動的人而言，帶一張 JCB 卡往往是最省力的方案。
旅日金流規則全面更新 行前務必確認三大重點
隨著金融科技與跨國支付技術進步，2026 年的旅日方式與疫情前已大不相同。旅遊專家提醒，旅客行前至少需掌握三個關鍵：
① 換匯方法比匯率更重要
先用網銀換匯、再從外幣 ATM 提領最划算；超商換匯雖快，但匯率較弱，建議用來救急。
② 金融卡海外提款務必事先設定
確定銀行端、卡片端都已開啟功能，且記好海外提款密碼，以免落地後無法使用。
③ 改用信用卡搭車的時代來了
尤其 JCB 卡在日本享有多項旅遊回饋，交通優惠最為突出。
2026 年的旅遊前置功課不再只有行程規劃，金流與支付方式同樣需要事先確認。掌握以上技巧，從換匯到搭車、從付款到緊急提款，不僅能大幅節省成本，也能讓整趟旅程更順暢、更安心。
MOOK玩什麼
2026旅日新手行前避雷！西瓜卡Teppay 新制必知｜免掏卡感應進站｜換匯神技+0手續費｜搭電車如何賺 50%回饋！
》https://www.youtube.com/watch?v=agDWevHx6m4
2026年日本的西瓜卡大進化！企鵝圖案掰掰還要升級成「全能電子錢包」
