2026行銷四大趨勢預測，讓溫度與AI共創品牌新價值！

全方位商務整合行銷傑思‧愛德威集團具有20年的產業經驗，針對2026年行銷市場，提供趨勢預測與分析。

隨著AI技術發展日趨成熟，行銷的樣貌正以前所未有的速度被重塑。在變化迅速的數位市場中，品牌該如何與AI協作 ，讓它成為創造「差異化」的核心優勢？擁有20年產業經驗的全方位商務整合行銷傑思·愛德威集團，將針對2026年AI時代下的行銷市場，提供以下趨勢預測與分析。

趨勢一、「人機共創」重塑行銷戰略

生成式 AI 技術的成熟，象徵著內容產製即將邁入全新紀元。隨著內容生成門檻降低，面對市場海量內容的競爭，「差異化」已成為品牌突圍的決勝點，行銷戰場將從單純的 AI 工具應用，全面升級為「人機共創」的互助合作。

傑思·愛德威憑藉深厚的產業經驗與數據洞察，聯手東元科技文教基金會及智慧方案公司，共同打造「山海圳國家綠道-AI 山林嚮導」，將AI 化身虛擬嚮導，成功將單向的登山行程轉化為沈浸式對話的文化互動體驗，具體展現了「人機共創」如何為在地文化賦予全新生命力。此專案更榮獲2025 LINE Biz Solutions 銀獎、數位奇點獎等共四個獎項，藉由賦予AI技術情感，成功創造出真正具備溫度與共鳴的行銷價值。

趨勢二、零售媒體網路（RMN）蓬勃發展

零售媒體網路（RMN）持續成長且應用觸及更廣，將品牌與消費者的溝通推向一個嶄新的高度。根據Kantar LIFT的研究數據顯示，RMN能創造高於數位廣告近兩倍的成效，其核心優勢在於掌握高價值的「第一方數據」與真實的「消費場景」，在消費決策「最後一哩路」精準鎖定需求，大幅提升轉化率。

而傑思·愛德威可觸及全方位的RMN生態系，涵蓋母嬰品牌、百貨量販與外送平台等數據資源，為品牌提供從一站式採購到線上線下策略規劃的完整RMN解決方案，並利用RMN數據在廣告平台內進行AI自動優化，協助品牌在多元場景中精準鎖定客群。傑思·愛德威與全家便利商店緊密合作，更成功協助日本跨境電商、全球消費日用品牌及知名遊戲品牌等合作夥伴，運用RMN結合零售數據、場域空間與廣告版位，精準觸及目標客群，將每一次的品牌曝光，都轉化為潛在的商業成長動能。

趨勢三、生成式引擎優化（GEO）成為品牌主要佈局關鍵

消費者獲取資訊的路徑正迎來關鍵轉折，大眾逐漸轉向透過 AI 獲取整合性解答，取代傳統搜尋引擎的條列式瀏覽。這意味著，品牌能否被 AI 模型精準解讀並正向引用，將直接決定品牌在消費者心中的能見度。因此，品牌勢必得導入全新的「生成式引擎優化（GEO）」思維，主動佈局全方位的正面聲量。這是一場涵蓋公關、內容與社群的整合策略，需透過權威媒體發布新聞稿、與KOL、部落客合作，以及深耕Threads、FB社團等高互動論壇，提高品牌在生成式AI搜尋中的能見度，讓品牌不僅能建立紮實的信任基礎，更能確保在 AI 搜尋的新時代中脫穎而出，成為消費者信賴的優先首選。

趨勢四、LINE Mini App 打造「零阻力」服務生態

在消費者注意力日益碎片化的時代，讓消費者在全台滲透率高達93%的LINE平台內一站式滿足所有生活需求，是非常直觀且有效的品牌推廣做法。LINE Mini App能夠讓品牌服務以最自然、無阻力的方式，深度滲透至多元生活場景，帶給消費者更即時的「服務即行銷」體驗。

傑思·愛德威身為LINE綠鑽級廣告經銷夥伴及LINE認證創意夥伴，長期深耕於LINE數位生態，致力協助品牌在LINE生態圈中掌握致勝先機。傑思·愛德威提供「一站式Mini App解決方案」，從根據品牌需求，規劃發想最合適的服務場景、進行開發、上架申請，到上架後的Mini App服務曝光推廣，提供完整一站式的行銷顧問服務，也能進一步為Mini App導入AI共創、智能客服、個人化推薦等能力，將品牌服務與用戶需求完美結合，促使品牌能無縫融入用戶的數位日常。

兼具AI智能效率與人性溫度的雙重優勢，將是品牌在2026年脫穎而出的決勝關鍵。傑思·愛德威具備全方位數位整合優勢，深度串聯數據洞察與創意策略，協助品牌主駕馭數位浪潮，讓品牌在AI時代中，不僅贏得市場先機，更贏得消費者的心。2026年即將到來，品牌需趁早規劃行銷檔期，有任何行銷需求，歡迎聯繫傑思·愛德威。

※關於傑思​‧愛德威集團JS ADWAYS GROUP http://www.js-adways.com.tw/

傑思‧愛德威集團為全方位商務整合行銷企業，於2005年成立，2012年引進日本上市企業愛德威集團(ADWAYS INC.)投資，帶入全球資源且服務國際化；更成為LINE最高綠鑽等級廣告經銷夥伴、創意夥伴，以及全家便利商店RMN廣告銷售代理商。為協助品牌和企業在數位時代下有相對應的行銷策略，因此推出全方位行銷佈局「IDEA」產品服務，包含獨創的私域流量行銷系統IDEA Push、電商導購服務IDEA Shop、廣告成效解決方案IDEA Ads、數據應用方案IDEA Data、品牌增粉的內容經營IDEA Fans、IP養成計畫IDEA Star、直播整合服務IDEA Live等，強力推出「IDEA Total Solution」。未來會因應市場轉變，陸續打造更多的IDEA系列產品解決方案，以滿足品牌廣告主在數位產業的需求。=====================================================

※關於ADWAYS愛德威集團Adways Inc. http://adways.net/en/

2001年成立，2006年在東京證券交易所上市。以日本國內最大規模的Affiliate服務「JANet」、「Smart-C」的運營為首，愛德威是一家總公司位於日本東京的行動行銷的領導品牌公司，以提供一流的內部廣告技術解決方案，並作為一線的廣告/媒體代理商合作夥伴的首選。 目前，愛德威在全球擁有超過1000名員工，致力於提供廣告主與發行商全球廣告服務。

