2026裝修新制上路！「想做就做」模式已過 施工前須完成申請審查

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

（生活中心／綜合報導）室內裝修制度自2026年起逐步調整，多數工程在動工前須先完成申請與審核程序，貼壁紙、油漆等輕裝修項目除外，但凡涉及空間變動、天花板或水電系統調整的工程，原則上均須取得室內裝修許可，「想做就做」的模式已成過去式。

設計師指出，裝修前置作業量顯著增加，從設計圖繪製、文件準備到送審，每個環節都直接牽動整體時程與費用。審核期間拉長後，整體工期勢必延後，屋主在規劃階段就必須將審查時間納入估算，否則容易造成工期延誤與預算超支。

廣告 廣告

示意圖／室內裝修制度自2026年起逐步調整，多數工程在動工前須先完成申請與審核程序。（擷取自 免費圖庫freepik）

在市場結構方面，制度趨嚴將加速篩選淘汰，缺乏合法資格或工程整合能力的工班將逐漸退場，市場主導權轉移至具備設計、法規與施工整合能力的專業公司。過去透過自行統包節省費用的方式，在新制下面臨更高法律風險，若出現違規情形，責任歸屬將更為明確。業者建議，民眾在裝修前應先向合格業者確認工程是否需要申請許可，提早規劃以免影響進場時程與整體預算。

更多引新聞報導

「AV春藥」真相曝光 星乃莉子：全靠演技撐場

TVBS裁員傳方念華謝向榮在列 公司出面澄清屬誤傳

