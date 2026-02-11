2026西洋情人節看什麼片好？女神來自日韓台灣好萊塢！看你想跟誰培養戀愛感｜院線/串流電影/影集總整理

【文 / 黑色馬卡龍】情人節就是要看愛情電影來增加儀式感！戀愛類型影劇能夠放大戀愛的泡泡飄然感受，刺激大腦多巴胺、讓你的情人節更甜蜜！至於單身如何享受情人節的氛圍？不論是曖昧期約對象看電影，或是問「要不要來我家追劇」的浪漫邀約，也都是脫單的絕佳機會！本文整理院線/串流電影/影集助攻片單，就算只是一個人，也有來自日韓台灣好萊塢各路女神陪你培養戀愛感！

🍿戲院看愛情電影最有fu！

《秒速5公分真人版》由奥山由之執導，是新海誠作品中首部真人化的電影。（UIP提供）

《秒速5公分真人版》2026/2/6上映

日本動畫導演新海誠「首部被改編成真人版的作品」《秒速5公分真人版》可說是日本初戀電影的總集成＋全新進化！集結了動畫唯美畫面與語境、敘事節奏和詩意情調，描述小學生貴樹與明里因為同為「轉學生」而在 1991 年春天雙向暗戀，後來即使分隔兩地，也以信件維持感情，兩人最後在中學時約會相見，並且約定「在世界末日再會」。時光飛逝，長大以後的他們，真的還能夠再重逢嗎？本片由新銳導演奧山由之執導，作品號召到松村北斗、高畑充希、森七菜、青木柚、木竜麻生、宮﨑葵、吉岡秀隆等人主演，是喜愛日本青春純愛電影的觀眾不能錯過的佳作。

瑪格羅比（右）與雅各艾洛迪合作新片《咆哮山莊》。（華納兄弟提供）

《咆哮山莊》2026/2/13上映

《花漾女子》導演艾莫芮德芬諾功力大進化！這次執導《咆哮山莊》是改編自英國文學作家艾蜜莉勃朗特的同名書籍，瑪格羅比化身女主角凱瑟琳，愛情執念和情慾都大解放！這部性感到不行的電影，連廚房揉麵團戲都讓觀眾好想跟著馬上瑪格羅比一起衝出去！瑪格羅比與雅各艾洛迪展現出影迷從未見過的愛情火花，滿滿費洛蒙必看。

曾莞婷（左）在《功夫》中飾演王淨媽媽，跟朱軒洋有曖昧情愫。（麻吉砥加提供）

《功夫》2026/2/13上映

九把刀電影裡一萬年也不會變的初戀酸甜好滋味，適合所有中學以上想談戀愛的人進場觀賞！本片輔15，不只愛情還有超激烈的功夫動作戲！男生觀眾請記得女孩陪你進戲院看《功夫》是真的對你很好！至於女生們也有王淨在片中施展女力，不怕不好看！其實情人節檔期就是要兩個在一起的人一起開心最重要，而《功夫》的喜劇能量滿檔，以幼稚當有趣最後還能讓觀眾心服口服的跟著大家在戲院裡一起大笑，其實境界很高！

台灣大共同投資作品，包括九把刀賀歲鉅作《功夫》與金馬獲獎強片《幸福之路》，將於春節檔期接力上映。（圖／麻吉砥加電影股份有限公司提供）

河正宇（後）與孔曉振（前）時隔13年再度合作《四人行，不行》，為了讓女方點頭演出，河正宇壓力大到得盲腸炎。（圖／采昌國際多媒體 提供）

《四人行，不行》2026/2/6上映

《與神同行》票房男星河正宇自編、自導、自演的「感情」話題作品，故事來自西班牙獲獎名作《隱藏的情人》，電影以「性喜劇」形式來探討婚姻關係，全片有著大量的台詞，演員坦言「相當於五部作品加起來那麼多！」而孔曉振、金東旭和李荷妮等大牌演員也都來力挺當主演！其中，孔曉振在片中飾演婚姻關係曾經熱烈、如今卻逐漸冷卻的美術大學老師，因為聽見樓上夫妻過度激烈且活躍的性愛碰撞，因此喚醒她內心慾望的鬧鈴，讓她邀請樓上夫妻共進晚餐，卻意外演變成一場失控的情感告白！本片輔12，進場前請注意！

🍿串流愛情電影：最適合兩人獨處！

《即使，這份戀情今晚會從世上消失》

電影線上看👀：Netflix

佔據台灣 Netflix 電影榜TOP 2久久不退燒的《即使，這份戀情今晚會從世上消失》是《外傷重症中心》「肛門」楊載源所主演，而《機智住院醫生生活》名牌控「表南景」則是失憶女主角擔當！本片改編自日本作家一條岬同名小說：患有順向失憶症的女高生，每天都會忘記之前的事，而當她遇見金在沅以後，兩人談起戀愛、體驗人生，簡直另一種形式的《有病才會喜歡你》！

《天作之合》達珂塔強生、克里斯伊凡以及佩德羅帕斯卡大談三角戀。（圖／索尼影業提供）

《天作之合》

電影線上看👀：Netflix、MyVideo、Google Play、Apple TV

韓裔好萊塢女導演席琳·宋（Celine Song）如今已成為影壇愛情電影導演的第一把交椅！加上《天作之合》是A24製作、還有「美國隊長」克里斯·伊凡、達珂塔·強生和「驚奇四超人」佩德羅·帕斯卡一起演出，故事描述擔任戀愛顧問的女主角露西·梅森促成很多對情侶，自己卻遲遲不敢再談戀愛，只她心裡把愛情當作是一場又一場的現實條件配對「商業行為」，而她自己可能無法做這種消費！《天作之合》絕對是 21 世紀必看的愛情電影，看完想戀愛的人會更想戀愛，想單身的可能也會更加堅持自己要繼續單身！

🍿串流影集：還是需要愛情劇滋養身心和呼吸！

《成何體統》王楚然（左）與丞磊雙穿書，以一句「How are you」相認。（圖／iQIYI愛奇藝國際版）

《成何體統》

追劇線上看👀：愛奇藝

王楚然、丞磊主演的《成何體統》改編自七英俊同名小說，以古裝穿越權謀輕喜劇之姿輕鬆打開觀眾的防備：故事描社畜鳥王翠花意外進入一本穿書文的劇情之中，與同是穿越者的張三相遇，兩個手拿劇本的人一起為了活下去，開始了一系列的合作生存戰！女主角不戀愛腦，自保優先！情緒極度克制、永遠先算風險！男主在戲中戲裡配合，展現出丞磊螢幕魅力的另外一面，提醒當代愛情就是要幽默與識相，其實是用古裝劇在跟大家聊當代戀愛觀！

姚淳耀（左）在《何百芮的地獄戀曲》飾演羅人傑，與郭書瑤（右）展開一段不解風情的戀曲，彼此都掉入對方的地獄，然後又努力把對方從地獄中拉回來。（彼此影業提供）

《何百芮的地獄戀曲》

追劇線上看👀：Netflix

串流愛情劇就是能夠滋養身心和呼吸！《何百芮的地獄戀曲》是 2026 台灣開春最夯爆笑喜劇，如今完美最終章熱騰騰剛播出，現在追起來正是時候！此劇由郭書瑤、姚淳耀、孫可芳、鍾瑶、阿 Ken 與詹懷雲共同主演，延續上一季故事，何百芮（郭書瑤飾）一邊與羅人傑（姚淳耀飾）經營戀情，另一邊還得操心好友克拉拉（孫可芳飾）、Vivian（鍾瑶飾）及前姊夫梁恕誠（阿 Ken 飾）的感情難題，但幸好大家亂成一團，卻好像感情的路上都越來明朗！

《韓式飯捲與日式飯糰》

追劇線上看👀：Netflix

跨國合作影集越來越多，日韓異國戀曲再添一齣！姜惠元、赤楚衛二主演的《韓式飯捲與日式飯糰》描述韓國留學生到日本學動畫，尋覓落腳處的過程儘管不順利，但日本男孩製作的飯糰卻帶給她滿滿的慰藉，兩人因而也陷入愛河！這種有愛情又有美食的劇集實在太吸引人，加上滿滿日劇場景氛圍，好吃好看又好甜！

《愛情怎麼翻譯？》上線引起討論。（圖／Netflix提供）

《愛情怎麼翻譯？》

追劇線上看👀：Netflix

Netflix 浪漫喜劇影集《愛情怎麼翻譯？》由金宣虎、高胤禎主演，影集橫跨韓國、日本、加拿大與義大利等多個絕美場景拍攝，描述多語言口譯員周浩鎮（金宣虎飾）與全球知名巨星車茂熙（高胤禎飾）之間，發展成一段意想不到、逐漸萌芽的浪漫愛情故事。透過「語言」當主題，將人與人之間的溝通問題細膩做出討論。這齣戲是由「洪氏姐妹」（《還魂》、《德魯納酒店》）執筆，以火花四射的化學反應、機智幽默的話與深刻情感層次，探問「愛的語言」的美麗與哀愁，帶大家重新理解到溝通的重要性，也讓你更能讀懂愛情！

