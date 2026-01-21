2026西洋情人節限定彩妝盤點！YSL、蘭蔻、克蘭詩、LUSH…精選推薦一次看（持續更新）

距離 2 月 14 日西洋情人節越來越近，各大美妝品牌也陸續端出浪漫、值得收藏的限定系列，像是 YSL 粉銀燦光系列的自信光澤、蘭蔻 絕對完美唇膏的絲絨深情、克蘭詩 以「一見鍾情」為靈感的唇油系列，再到 LUSH 用香氣與沐浴時光詮釋愛的多種樣貌，今年的情人節限定不只是在談戀愛，更是在練習好好寵愛自己！

YSL 2026西洋情人節限定：粉銀燦光系列

YSL 今年的情人節限定真的太美了！還沒上市就在社群上引爆話題，以金屬銀交織柔粉光澤，「粉銀燦光系列」一眼就能讓人感受到屬於 YSL 的自信魅力。冷冽與溫柔在光澤中取得平衡，搭配耀金 Cassandre Logo 點綴，低調卻存在感十足，映照出女性在柔與剛之間自由切換的迷人狀態。

YSL 奢華煙管柔霧唇膏 #1988

Rose 同款唇膏就是這支 #1988！低飽和的柔粉棕色調，重新定義粉裸霧唇的存在感，粉色的溫柔，遇上棕色的知性，薄擦乾淨、疊擦高級，在各種膚色上都顯得自然不厚重，是一支越看越耐看的霧感唇膏。

YSL 情挑誘光蜜唇膏 #2

近乎透明的玫瑰石英粉色，就像是光落在唇上的瞬間。細緻水光自然修飾唇紋，讓雙唇看起來澎潤欲吻，一上唇就能有很迷人的蜜光唇。

YSL 時尚4色眼影盤 #126 奢耀粉銀

就像是把巴黎的夜色收進掌心，#126 奢耀粉銀 以銀色與玫瑰金珠光捕捉光線流動，在眼皮上折射出低調卻迷人的光澤層次。柔霧粉色與深邃暗調交錯堆疊，讓眼神在光與影之間自然成形，輪廓立體卻不顯銳利。

四個色澤就像巴黎街頭一整天的片段：清晨微光的清新、午後的率性自在、黃昏時分的情緒流動，還有夜晚直視慾望的深邃目光。無論單擦或疊擦，都能隨心調整妝感濃淡，為雙眸留下屬於自己的粉銀燦光時刻。

YSL 超模光感精華水氣墊

注入高達 60% 水光精華，搭配「持妝水凝膜科技」，一拍即成清透服貼的水凝光膜。妝效乾淨、細緻、不泛油光，像第二層肌膚般自然。情人節限定的粉銀燦光包裝，更把這份低調卻存在感十足的光澤，完整封存。

蘭蔻 2026西洋情人節限定

蘭蔻 2026 情人節限定：絕對完美唇膏 絲絨霧感 以「裸粉輕吻 絲絨陷愛」為主題登場，從包裝到色選都美得讓人一秒墜入愛情！兩款限定色包含全新低飽和裸粉 #375 與經典人氣色 #296 烏木紅棕，描繪愛情的兩種模樣，一種是悸動初戀，一種是成熟深愛，升級「智慧粉體轉換科技」膏體觸唇瞬間如奶油般融化，隨即轉化為輕盈奢霧；搭配球型持色粉體，一抹顯色、柔焦不顯紋。再加上玫瑰複合精萃、神經醯胺與抗老成份，讓霧唇也能長效保濕、柔嫩零唇紋。

蘭蔻絕對完美唇膏 絲絨霧感 (2026情人節限定) #375 裸粉絲絨

#375 像是被輕輕親吻過的唇色，帶著剛剛好的粉嫩紅暈。這抹淡雅通透的裸粉，是初戀般的悸動色調，也是適合每天上唇的溫暖色選！

蘭蔻絕對完美唇膏 絲絨霧感 (2026情人節限定) #296烏木紅棕

#296 則是深邃的紅棕色調，絲絨奢霧質地一抹氣場全開！獨一無二的高級顯白妝效，濃郁惹眼卻不顯距離感，讓人忍不住一眼就陷進愛情裡。

克蘭詩 2026西洋情人節限定

今年克蘭詩以「一見鍾情」的心動瞬間為靈感，推出情人節限定「擁愛之名」系列。從唇部、妝感到手部細節，讓浪漫落實在每一次日常觸碰。系列核心是兩款人氣唇油，透明水光與柔潤貼膚兩種質地，搭配 98% 植萃油配方，輕盈不黏，為雙唇留下剛剛好的戀愛光澤。

克蘭詩彈潤植萃美唇油 #31 玫瑰之吻

如同玻璃糖融化般的玫瑰粉透亮質地，一抹就能為雙唇披上水潤光澤。輕盈不黏的油感，長時間維持柔嫩飽滿，打造讓人一看就心動的戀愛感嘟嘟唇。單擦是清甜透明的好氣色，也能疊擦唇膏使用，瞬間放大唇型立體度，讓雙唇看起來更豐潤誘人。

克蘭詩彈潤植萃固態美唇油 #8 薔薇之吻

顯白、讓人難以抗拒的粉紅色調，上唇後自然化開、完美融入唇色與膚色之中。質地如同輕吻般柔軟，帶出自然紅潤氣色與細緻光澤，沒有負擔卻很有存在感，打造宛如嬰兒雙唇般柔嫩水亮的妝效。

克蘭詩玫瑰精萃定妝噴霧 擁愛之名限定版

情人節約會時刻，真正加分的絕對是妝容在近距離下依然細緻好看的狀態！這款「玫瑰精萃定妝噴霧」以複合植萃玫瑰水打造輕盈細緻的水霧質地，可單獨用於裸肌保濕補水，也能在完妝後輕噴定妝，讓底妝服貼、不顯粉感，長時間依然清新透亮。淡雅內斂的玫瑰香氣貼膚卻不張揚，既維持精緻妝感，也悄悄成為情人節專屬的香氛小心機。

LUSH 2026西洋情人節限定

2026 西洋情人節，LUSH 以限定系列歌頌各種形式的愛，推出了 19 款限定新品，不論是送給摯友的一份香氛浴油、為熱戀時刻添上光澤的爽身粉，或是獻給不信緣分、卻依然懂得善待自己的甜美浸浴時光，每一款都為日常注入恰到好處的浪漫驚喜。

LUSH 心心相印浴鹽

LUSH 全新推出的「心心相印浴鹽」，正是向這位古埃及的元祖美妝皇后致敬——以椰奶、豆奶與燕麥奶調配出的柔潤暖浴配方，為肌膚注入滿滿滋養。當浴鹽在水中緩緩溶解，奶香包覆全身，讓每一次浸浴都成為寵愛自己的儀式時刻。情人節不論是否有人相伴，都值得沉浸在這場溫柔又療癒的泡澡時光裡，把柔嫩肌膚與好心情，一起好好收藏。

LUSH 與你蕉心泡泡馬卡龍

情人節將近，不妨把浪漫搬進浴室裡。LUSH 新品「與你蕉心泡泡馬卡龍」在水中慢慢化開會釋放出甜美迷人的香蕉香氣，泡泡層層堆疊，為浸浴時光添上一抹療癒又可愛的氛圍。無論是選擇獨享一場溫暖放鬆的泡泡浴，還是與摯愛一同沉浸其中，這款泡泡馬卡龍都能讓平凡的沐浴時刻，變成專屬於情人節的甜蜜儀式。

LUSH 莓果遊戲磨砂沐浴露

專為情人節而生的香甜磨砂沐浴露，光是香氣就讓人一試就愛上！「莓果遊戲」將滋潤甘油與研磨象牙果、覆盆子籽結合，在清潔同時溫和去除老廢角質，洗後肌膚觸感柔滑、不乾澀。覆盆子與玫瑰交織出的甜美香氣在浴室中蔓延，像是一場專屬自己的浪漫遊戲。不論是為約會前的細緻打底，或是單純想好好寵愛自己，這款都能為日常沐浴增添剛剛好的甜蜜氛圍。

LUSH 性感花香閃亮噴霧

作為 LUSH 最具代表性的經典香氣之一，「性感花香」向來以直球式的迷人魅力著稱！全新閃亮噴霧，將茉莉花精萃、快樂鼠尾草精油與依蘭依蘭精油交織成濃郁卻不張揚的花香層次，溫柔中帶點大膽，還特別加入細緻閃粉點綴，輕輕一噴，肌膚隨即透出若隱若現的誘人光澤，讓香氣不只停留在空氣中，也成為視線無法移開的焦點。無論是情人節夜晚，或只是想為自己多添一點自信光芒，這款噴霧絕對能替氣氛加分！

LUSH 戀戀風塵爽身粉

細緻柔滑的粉質輕輕灑落於肌膚，留下乾爽觸感，同時散發茉莉花與依蘭依蘭交織出的溫柔花香，氣味貼膚卻不張揚。不管是親密時刻的香氣鋪陳，或是單純為日常增添一點浪漫氛圍，都能讓情人節的夜晚在不經意之間，變得更迷人。

