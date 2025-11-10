2026要來了！韓國人歲末新年TOP 6必訪日落日出勝地推薦 上山下海、城市離島景點全都收～

仙女岩海水浴場是首爾近郊欣賞日落的最佳海灘之一（Image Source : Getty CreativeGetty）

很快的2025年即將畫下句點，又到了歲末年終，你準備好去哪裡欣賞今年最後的日落，或打算去哪迎接明年的第一個日出？除了在台灣，現在也有不少人會前往國外跨年，韓國就是熱門選項之一。韓國觀光公社官網上推薦了韓國人歲末年終必訪的9處新年勝地，地點包括首爾、仁川、江陵，從海邊、島嶼到山脈，當中小編特別挑選出6處日出和日落勝地，現在就帶大家一起去看看！

喜歡登山的人不妨前往北漢山欣賞日出（Image Source : Getty Creative）

【韓國必訪日出日落勝地推薦】

＊日落：首爾天空公園

天空公園的擁有許多觀景台是欣賞落日的好去處（Image Source : Getty Creative/iStockphoto）

想在首爾市區欣賞落日，位於麻浦區的天空公園（하늘공원）讓你不費吹灰之力就能享受美景。公園占地遼闊且擁有多座觀景台，搭乘地鐵6號線在世界盃競技場站下後，喜歡散步的人可以選擇步行約2公里前往，不過更多人選擇在800公尺外的電動車接駁站，搭乘「青蛙列車」（來回車資3,000韓元）上山。

黃昏時的芒草田景色充滿詩意（Image Source : Getty Creative/ImaZinS RF）

位於蘭芝島的天空公園，與和平公園、蘭芝川公園、蘭芝漢江公園以及彩霞公園一同構成五大世界盃公園，因位於最接近天空的地方，所以被命名為天空公園。採用方型設計的它分為紫芒種植地、混合草地區、岩石區、混生草地和向日葵種植地等，一年四季可以欣賞到不同的植物，其中特別是每年10月登場的首爾紫芒節，更讓它成為熱門景點。

天空公園秋天時還能看到粉黛亂子草（Image Source : Getty Creative/iStockphoto）

不只如此，這裡的秋天還能看到波波草和粉黛亂子草，更別說範圍廣大到幾乎將人淹沒的芒草！從它今日的模樣你很難想像，這座為紀念2000年第17屆世界盃而建的公園，前身其實是一座垃圾掩埋場！以修復生態環境為目的打造，天空公園果然讓人見識到它如何從貧脊的土地，搖身一變成為今日首爾的都會綠洲。

擁有遼闊景觀的天空公園是首爾市區欣賞落日的絕佳地點之一（Image Source : Getty Creative）

除了一旁的世界盃競技場和漢江之外，還能將加陽大橋、汝矣島、N首爾塔等美景盡收眼底。從南側的觀景台可以眺望和江南風光，無論白天或黑夜都別具風情，其中最美的當然還是日落時分：當太陽緩緩從空中落入漢江，整座城市都沈浸在金黃色的柔美光線中，氣氛更加如夢似幻～

＊日落：仁川仙女岩海水浴場

傳說仙女曾下凡到此遊玩的仙女岩海水浴場（Image Source : Getty Creative/ImaZinS RF/ImaZinS RF）

究竟是什麼樣的景色讓仙女都忍不住下凡來遊玩？去仙女岩海水浴場（선녀바위해수욕장）瞧瞧吧！位於仁川、面積將近14平方公里的龍遊島（용유도），擁有長約48公里的海岸線，從南方的巨蠶浦到乙旺里之間延伸著一連串海灘，成為距離首爾最近的海水浴場。海灘上遍布著奇形怪狀的岩石，其中最近代表性的莫過於仙女岩。

奇特的巨岩與美麗的晚霞勾勒出迷人的景色（Image Source : Getty Creative/ImaZinS RF）

據說曾經有仙女腳踩七彩霓虹下凡到此處遊玩，因而有了這樣的名稱。密密麻的的怪石與寧靜的海灘相互映襯，伴隨著湛藍的海水與拍打岸邊的浪花，形成了一幅美麗的畫面。這裡是一處寫生勝地，特別是日落時分，天空被晚霞暈染成黃、橘、粉、紫等顏色，斑斕的景色分外浪漫，令人印象深刻～

仙女岩海水浴場墜入海平面的夕陽美景（Image Source : Getty Creative/iStockphoto）

如此絕景自然吸引不少遊客前來欣賞！仙女岩後方還有一座小碼頭，可以看見漁夫與老舊漁船交織而成的純樸漁村風光。如果沿著上坡路往上走，會發現隱藏於山坡盡頭的咖啡廳，坐在大片落地玻璃旁邊喝咖啡邊欣賞夕陽，感覺更有情調，或是在庭園俯瞰大海，欣賞黃昏時的壯闊美景。仙女岩海水浴場距離仁川機場不遠，下次不妨安排順遊一下！

＊日落：安山大阜島

因為看起來像一座大山而被命名為大阜島（Image Source : Getty Creative）

位於京畿道西南部的安山市（안산시），是一座1977年才籌建的新城市，名稱來自於使用了數百年之久的昔日名稱安山郡。隸屬於這座城市的大阜島 (대부도)是京畿道最大的島嶼，面積將近46平方公里，由於看起來就像一座大山，因此有了這樣的名稱。

大阜島四周散落著島嶼和岩石（Image Source : Getty Creative）

島上知名景點包括雙溪寺（쌍계사）、水杉路和始華防波堤（시화방조제）等。落成於1994年、填海而成的始華防波堤，將大阜島與神仙嬉遊的仙甘島（선감도）、過往人們砍樹焚燒製炭的炭島（ 탄도）以及佛祖誕生的佛島（불도）等串連起來，這六座島嶼彼此並肩而立，大阜島也因此成為與陸地相連的島嶼。

從炭島港看到有風力發電機與蠶島相伴的日落（Image Source : Getty Creative）

許多家烤貝和刀削麵餐廳沿著海岸線而立，讓大阜島成為當地一日遊的好去處。許多人來到這裡，也會順道走訪周邊小島，其中以180公尺長的防波堤與大阜島相連的炭島，由於可以同時欣賞到奇特的自然景觀與美麗的日落，而成為必訪景點！黃昏時來到島上的炭島港，夕陽以風力發電機與蠶島（누에섬）的剪影為前景，營造出一種奇幻的氛圍～

退潮時出現的海路可以一路走到蠶島（Image Source : Getty Creative/iStockphoto）

更奇幻的是每天兩次退潮時，不只能在這裡看到摩西分海的奇景，還能走上此時才會出現的海路，前往迷你的無人島蠶島。島上擁有一座同時當成觀景台使用的燈塔，從那裡可以將伴隨著晚霞的西海潮間帶風光盡收眼底。炭島迷人的景色，也因為李俊昊與潤娥主演的韓劇《歡迎來到王之國》躍上螢幕，成為當地的知名景點。

＊日出：江陵正東津

正東津從東海升起的太陽（Image Source : Getty Creative/iStockphoto）

以「世界上離大海最近的火車站」榮登金氏世界紀錄的正東津站，從首爾搭乘火車前往，最快只需要2小時車程就能抵達，而且一下車就能看見一望無際的大海，讓它成為韓國海邊欣賞日出的熱門選擇。正東津（정동진）位於韓國東岸、江原道的江陵市（강릉시），面臨東海的它，坐落於江陵東南方18公里處。

黎明時如夢似幻的正東津美景（Image Source : Getty Creative）

這個韓國最具人氣的日出名景之一，因為位於首爾景福宮光化門的正東邊而被命名為正東津。面積廣達1萬3千平方公尺的它，擁有長達250公尺的海灘，壯觀的景色一路延展開來，沿途共有正東津站前、沙漏公園前和正東津防波堤處三座海水浴場。

正東津韓國最知名的日出景點之一（Image Source : Getty Creative/iStockphoto）

曾因礦業繁榮、後來成為一座小漁村，正東津甚至一度沒落到沒有列車停靠！後來因為1995年韓劇《沙漏》的加持，讓它打開知名度成為旅遊景點。遊客可以在廣場上發現一座每年翻轉一次的大型沙漏，每逢元旦都會以這項儀式迎接嶄新的一年。

因為出名的日出景色讓正東津成為韓國其中一處最受歡迎的新年日出觀賞地（Image Source : Getty Creative）

原本就是遊客戲水、逐浪和大啖海鮮的好去處，自從1997年正東津海日出觀光列車通車後，讓正東津不分季節湧入大量遊客。特別是每年12月31日到隔年1月1日舉辦的正東津迎日節，更吸引來自各地準備追曙光的人。在各式各樣的熱鬧活動氣氛中，看著火紅的太陽從拍打陣陣白色浪花的東海冉冉升起，不只留下特殊回憶，也讓人感覺新的一年更加充滿希望！

＊日出：浦項虎尾岬

虎尾岬以壯麗的海景與美麗的日出著稱（Image Source : Getty Creative）

形狀經常被描繪成一隻老虎的朝鮮半島，在最東端有片平緩的丘陵，分別從東、西、北方探入海中形成一處海角，由於所在位置相當於老虎的尾巴，因此被命名為虎尾岬（호미곶）。曾經被韓國詩人譽為「朝鮮十景」之一，美麗的海景與壯麗的岩石是它的特色之一，不只如此這裡還是韓國本土太陽最早升起的地方！

位於韓國最東邊的虎尾岬是韓國本土最早迎來日出的地方（Image Source : Getty Creative/iStockphoto）

與艮絕岬、正東津並列韓國最知名的日出景點，位於慶尚北道浦項市的虎尾岬，據說朝鮮時代繪製《大東輿地圖》的金正浩曾七度到此測量，最終確認這處突出於東海的陸地點，是朝鮮半島的最東端。也因此，每年總是有成千上萬名遊客到此迎接韓國新年的第一個日出，元旦當天這裡也會舉辦盛大的虎尾岬韓民族迎日節，除了街頭表演、製作風箏等活動外，也別忘了與眾人共享以超大型韓國傳統飯鍋煮成的年糕湯～

歷經半年打造的《相生之手》已成為虎尾岬甚至全韓國的知名地標（Image Source : Getty Creative/iStockphoto）

虎尾岬有一個非常知名的地標，1999年底落成、由嶺南大學的金昇國（Seung-guk Kim，音譯）教授創作的《相生之手》（상생의손，或稱「共生之手」），這件為迎接千禧年到來的裝置藝術，由一雙分別從大海和陸地中伸出的手組成，象徵人們相互扶持、共同建造美好家園的寓意，也托起全國人民的新年祝福。

升起的太陽彷彿被《相生之手》摘下、閃閃發亮的珠子（Image Source : Getty Creative/500px Prime）

出現於海面上的右手高8.5公尺、重18公噸，至於虎尾岬迎日廣場上的左手則高5.5公尺、重13公噸，如果時機得宜，可以看見相生之手抓住太陽的奇特畫面。值得一提的還有啟用於1908的虎尾岬燈塔，這座高26.4公尺的磚造無鋼筋八角形建築，是全韓國最高的燈塔，洋溢著18世紀文藝復興式風情，以108級的階梯連接的6層樓，它在1982年成為慶尚北道地方文化財。

＊日出：北漢山

天氣晴朗時可以從北漢山清楚看到日出（Image Source : Getty Creative/500px Plus）

如果你喜歡登山，想以更熱血的方式迎接元旦日出，不妨前往北漢山（북한산）！這座橫跨首爾特別市和京畿道的高陽市和楊州市的山脈，因為位於漢江以北而得名，出現在首爾最北邊的邊界，它是首爾市內最高的山，在1983年時被指定為韓國的第15座國立公園，總面積達80平方公里。

美麗的雲海讓北漢山的日出美的猶如夢境（Image Source : Getty Creative/iStockphoto）

由白雲台、仁壽峰和萬景台三大主峰組成，它們分別位於中、東、南方，三足鼎立之姿在過去也被稱為「三峰山」，朝鮮時代時也曾經出現過「三角山」的名字。巨大的花崗岩彼此交疊，形成一座座宏偉的山峰，它們高聳的英姿彷彿穿透天際，展現出大自然無比壯麗的姿態，錯落其中的潺潺溪水、1,300種動植物，讓景色更加引人入勝。

白雲台是北漢山最熱門的賞景點之一（Image Source : Getty Creative）

隱藏在這座國家公園裡的還有超過百座寺廟和文化遺跡，因為距離市區不遠，再加上從首爾可以直接搭乘地鐵到山腳，因此平日就是市民徒步旅行、攀岩和賞鳥的好去處。山上有多條難易程度不一的登山步道，可視個人時間和體力選擇，當中最受歡迎的是前往白雲台的路線，最短的只需要2小時就能抵達。

從北漢山可以將首爾的市區風光一覽無遺（Image Source : Getty Creative/iStockphoto）

836公尺高的白雲台是北漢山的最高峰，路程不到2公里但爬升約650公尺，途中有些路段稍微陡峭，因此一雙好走的鞋同樣不可或缺。登上山頂後，可以在雄偉的岩峰之間，以全景視野將N首爾塔、樂天世界等首爾地標與市區風光一覽無遺，天氣晴朗時更能看見火紅的太陽從空中升起。北漢山從凌晨4點開放登山，想欣賞日出的人別忘了帶上手電筒喔！

文字／Iris PENG