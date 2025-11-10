2026要來了！韓國人歲末新年TOP 6必訪日落日出勝地推薦 上山下海、城市離島景點全都收～
很快的2025年即將畫下句點，又到了歲末年終，你準備好去哪裡欣賞今年最後的日落，或打算去哪迎接明年的第一個日出？除了在台灣，現在也有不少人會前往國外跨年，韓國就是熱門選項之一。韓國觀光公社官網上推薦了韓國人歲末年終必訪的9處新年勝地，地點包括首爾、仁川、江陵，從海邊、島嶼到山脈，當中小編特別挑選出6處日出和日落勝地，現在就帶大家一起去看看！
【韓國必訪日出日落勝地推薦】
＊日落：首爾天空公園
＊日落：仁川仙女岩海水浴場
＊日落：安山大阜島
＊日出：江陵正東津
＊日出：浦項虎尾岬
＊日出：北漢山
＊日落：首爾天空公園
想在首爾市區欣賞落日，位於麻浦區的天空公園（하늘공원）讓你不費吹灰之力就能享受美景。公園占地遼闊且擁有多座觀景台，搭乘地鐵6號線在世界盃競技場站下後，喜歡散步的人可以選擇步行約2公里前往，不過更多人選擇在800公尺外的電動車接駁站，搭乘「青蛙列車」（來回車資3,000韓元）上山。
位於蘭芝島的天空公園，與和平公園、蘭芝川公園、蘭芝漢江公園以及彩霞公園一同構成五大世界盃公園，因位於最接近天空的地方，所以被命名為天空公園。採用方型設計的它分為紫芒種植地、混合草地區、岩石區、混生草地和向日葵種植地等，一年四季可以欣賞到不同的植物，其中特別是每年10月登場的首爾紫芒節，更讓它成為熱門景點。
不只如此，這裡的秋天還能看到波波草和粉黛亂子草，更別說範圍廣大到幾乎將人淹沒的芒草！從它今日的模樣你很難想像，這座為紀念2000年第17屆世界盃而建的公園，前身其實是一座垃圾掩埋場！以修復生態環境為目的打造，天空公園果然讓人見識到它如何從貧脊的土地，搖身一變成為今日首爾的都會綠洲。
除了一旁的世界盃競技場和漢江之外，還能將加陽大橋、汝矣島、N首爾塔等美景盡收眼底。從南側的觀景台可以眺望和江南風光，無論白天或黑夜都別具風情，其中最美的當然還是日落時分：當太陽緩緩從空中落入漢江，整座城市都沈浸在金黃色的柔美光線中，氣氛更加如夢似幻～
＊日落：仁川仙女岩海水浴場
究竟是什麼樣的景色讓仙女都忍不住下凡來遊玩？去仙女岩海水浴場（선녀바위해수욕장）瞧瞧吧！位於仁川、面積將近14平方公里的龍遊島（용유도），擁有長約48公里的海岸線，從南方的巨蠶浦到乙旺里之間延伸著一連串海灘，成為距離首爾最近的海水浴場。海灘上遍布著奇形怪狀的岩石，其中最近代表性的莫過於仙女岩。
據說曾經有仙女腳踩七彩霓虹下凡到此處遊玩，因而有了這樣的名稱。密密麻的的怪石與寧靜的海灘相互映襯，伴隨著湛藍的海水與拍打岸邊的浪花，形成了一幅美麗的畫面。這裡是一處寫生勝地，特別是日落時分，天空被晚霞暈染成黃、橘、粉、紫等顏色，斑斕的景色分外浪漫，令人印象深刻～
如此絕景自然吸引不少遊客前來欣賞！仙女岩後方還有一座小碼頭，可以看見漁夫與老舊漁船交織而成的純樸漁村風光。如果沿著上坡路往上走，會發現隱藏於山坡盡頭的咖啡廳，坐在大片落地玻璃旁邊喝咖啡邊欣賞夕陽，感覺更有情調，或是在庭園俯瞰大海，欣賞黃昏時的壯闊美景。仙女岩海水浴場距離仁川機場不遠，下次不妨安排順遊一下！
＊日落：安山大阜島
位於京畿道西南部的安山市（안산시），是一座1977年才籌建的新城市，名稱來自於使用了數百年之久的昔日名稱安山郡。隸屬於這座城市的大阜島 (대부도)是京畿道最大的島嶼，面積將近46平方公里，由於看起來就像一座大山，因此有了這樣的名稱。
島上知名景點包括雙溪寺（쌍계사）、水杉路和始華防波堤（시화방조제）等。落成於1994年、填海而成的始華防波堤，將大阜島與神仙嬉遊的仙甘島（선감도）、過往人們砍樹焚燒製炭的炭島（ 탄도）以及佛祖誕生的佛島（불도）等串連起來，這六座島嶼彼此並肩而立，大阜島也因此成為與陸地相連的島嶼。
許多家烤貝和刀削麵餐廳沿著海岸線而立，讓大阜島成為當地一日遊的好去處。許多人來到這裡，也會順道走訪周邊小島，其中以180公尺長的防波堤與大阜島相連的炭島，由於可以同時欣賞到奇特的自然景觀與美麗的日落，而成為必訪景點！黃昏時來到島上的炭島港，夕陽以風力發電機與蠶島（누에섬）的剪影為前景，營造出一種奇幻的氛圍～
更奇幻的是每天兩次退潮時，不只能在這裡看到摩西分海的奇景，還能走上此時才會出現的海路，前往迷你的無人島蠶島。島上擁有一座同時當成觀景台使用的燈塔，從那裡可以將伴隨著晚霞的西海潮間帶風光盡收眼底。炭島迷人的景色，也因為李俊昊與潤娥主演的韓劇《歡迎來到王之國》躍上螢幕，成為當地的知名景點。
＊日出：江陵正東津
以「世界上離大海最近的火車站」榮登金氏世界紀錄的正東津站，從首爾搭乘火車前往，最快只需要2小時車程就能抵達，而且一下車就能看見一望無際的大海，讓它成為韓國海邊欣賞日出的熱門選擇。正東津（정동진）位於韓國東岸、江原道的江陵市（강릉시），面臨東海的它，坐落於江陵東南方18公里處。
這個韓國最具人氣的日出名景之一，因為位於首爾景福宮光化門的正東邊而被命名為正東津。面積廣達1萬3千平方公尺的它，擁有長達250公尺的海灘，壯觀的景色一路延展開來，沿途共有正東津站前、沙漏公園前和正東津防波堤處三座海水浴場。
曾因礦業繁榮、後來成為一座小漁村，正東津甚至一度沒落到沒有列車停靠！後來因為1995年韓劇《沙漏》的加持，讓它打開知名度成為旅遊景點。遊客可以在廣場上發現一座每年翻轉一次的大型沙漏，每逢元旦都會以這項儀式迎接嶄新的一年。
原本就是遊客戲水、逐浪和大啖海鮮的好去處，自從1997年正東津海日出觀光列車通車後，讓正東津不分季節湧入大量遊客。特別是每年12月31日到隔年1月1日舉辦的正東津迎日節，更吸引來自各地準備追曙光的人。在各式各樣的熱鬧活動氣氛中，看著火紅的太陽從拍打陣陣白色浪花的東海冉冉升起，不只留下特殊回憶，也讓人感覺新的一年更加充滿希望！
＊日出：浦項虎尾岬
形狀經常被描繪成一隻老虎的朝鮮半島，在最東端有片平緩的丘陵，分別從東、西、北方探入海中形成一處海角，由於所在位置相當於老虎的尾巴，因此被命名為虎尾岬（호미곶）。曾經被韓國詩人譽為「朝鮮十景」之一，美麗的海景與壯麗的岩石是它的特色之一，不只如此這裡還是韓國本土太陽最早升起的地方！
與艮絕岬、正東津並列韓國最知名的日出景點，位於慶尚北道浦項市的虎尾岬，據說朝鮮時代繪製《大東輿地圖》的金正浩曾七度到此測量，最終確認這處突出於東海的陸地點，是朝鮮半島的最東端。也因此，每年總是有成千上萬名遊客到此迎接韓國新年的第一個日出，元旦當天這裡也會舉辦盛大的虎尾岬韓民族迎日節，除了街頭表演、製作風箏等活動外，也別忘了與眾人共享以超大型韓國傳統飯鍋煮成的年糕湯～
虎尾岬有一個非常知名的地標，1999年底落成、由嶺南大學的金昇國（Seung-guk Kim，音譯）教授創作的《相生之手》（상생의손，或稱「共生之手」），這件為迎接千禧年到來的裝置藝術，由一雙分別從大海和陸地中伸出的手組成，象徵人們相互扶持、共同建造美好家園的寓意，也托起全國人民的新年祝福。
出現於海面上的右手高8.5公尺、重18公噸，至於虎尾岬迎日廣場上的左手則高5.5公尺、重13公噸，如果時機得宜，可以看見相生之手抓住太陽的奇特畫面。值得一提的還有啟用於1908的虎尾岬燈塔，這座高26.4公尺的磚造無鋼筋八角形建築，是全韓國最高的燈塔，洋溢著18世紀文藝復興式風情，以108級的階梯連接的6層樓，它在1982年成為慶尚北道地方文化財。
＊日出：北漢山
如果你喜歡登山，想以更熱血的方式迎接元旦日出，不妨前往北漢山（북한산）！這座橫跨首爾特別市和京畿道的高陽市和楊州市的山脈，因為位於漢江以北而得名，出現在首爾最北邊的邊界，它是首爾市內最高的山，在1983年時被指定為韓國的第15座國立公園，總面積達80平方公里。
由白雲台、仁壽峰和萬景台三大主峰組成，它們分別位於中、東、南方，三足鼎立之姿在過去也被稱為「三峰山」，朝鮮時代時也曾經出現過「三角山」的名字。巨大的花崗岩彼此交疊，形成一座座宏偉的山峰，它們高聳的英姿彷彿穿透天際，展現出大自然無比壯麗的姿態，錯落其中的潺潺溪水、1,300種動植物，讓景色更加引人入勝。
隱藏在這座國家公園裡的還有超過百座寺廟和文化遺跡，因為距離市區不遠，再加上從首爾可以直接搭乘地鐵到山腳，因此平日就是市民徒步旅行、攀岩和賞鳥的好去處。山上有多條難易程度不一的登山步道，可視個人時間和體力選擇，當中最受歡迎的是前往白雲台的路線，最短的只需要2小時就能抵達。
836公尺高的白雲台是北漢山的最高峰，路程不到2公里但爬升約650公尺，途中有些路段稍微陡峭，因此一雙好走的鞋同樣不可或缺。登上山頂後，可以在雄偉的岩峰之間，以全景視野將N首爾塔、樂天世界等首爾地標與市區風光一覽無遺，天氣晴朗時更能看見火紅的太陽從空中升起。北漢山從凌晨4點開放登山，想欣賞日出的人別忘了帶上手電筒喔！
文字／Iris PENG
