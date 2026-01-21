2026親子飯店推薦：500坪遊樂場、開窗就見長頸鹿、跑車直接開進房...這9家「網友好評」最低下殺48折快搶！寒假過年不踩雷｜問Yahoo就對了

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

2026寒假即將到來，緊接著農曆過年，無論是寒假小旅行或過年全家出遊，最需要的就是一間不踩雷的親子飯店。小編整理了全台8間「網友超好評」的親子飯店清單，範圍涵蓋全台北中南東、從城市到鄉間，各種亮點玩法一應俱全，有車控最愛的開車進房體驗、讓動物迷尖叫的開窗和長頸鹿say hi，也有夢幻公主系的歐風城堡飯店，不只小孩玩到停不下來，連大人也能放鬆好好度假。最重要的是，網路訂房享有專案價最低2折起！快把這篇收藏起來，今年就帶孩子把清單一間間住起來！

（圖片來源：Agoda、Booking.com）

親子飯店推薦#1：新北｜薆悅酒店野柳渡假館 400坪遊戲室超狂

位於新北野柳的薆悅酒店，最大亮點就是近400坪Ocean Land親子遊樂區，主打航海風的多功能遊戲屋，從感官互動、肢體活動到各式遊戲器材一應俱全，動態、靜態玩法兼備，0-12歲都能在此盡情放電。別忘了安排點時間到飯店外走走，野柳地質公園、野柳海洋世界就在旁邊，輕鬆打卡女王頭等經典海岸奇景。

👍網友好評：「遊戲區有工作人員駐場，很安心。」、「小小孩、大小孩分區玩很好。」、「目前玩過最豐富的遊戲室！」

📍地址：新北市萬里區野柳里港東路162號之2

🏨飯店住宿優惠平台：

（圖片來源：Agoda）

親子飯店推薦#2：宜蘭｜蘭城晶英酒店 車控的天堂！跑車直接開進房

車控看過來！蘭城晶英酒店主打「Carstel」，結合Cars和Hotel的雙關語，就是要滿足大人、小孩的玩車夢。獨家打造的芬朵奇堡主題客房樓層，小朋友可任選各式名牌電動車，當作私家車直接開進房；大人則能借玩PlayStation，體驗競速賽車的樂趣。即便不是入住該樓層，所有小孩都能在「芬朵奇堡樂園」裡開車兜風，飯店內還有兒童劇院、牛仔吧等親子空間，即便遇上下雨天，照樣能在飯店內玩好玩滿。

👍網友好評：「到處都有提供飲料食物，不怕渴了餓了。」、「這裡真的是小孩的天堂～」、「為了烤鴨而來，即便沒有小孩，也住得很滿意。」

📍地址：宜蘭縣宜蘭市民權路二段36號

🏨飯店住宿優惠平台：

（圖片來源：Booking.com）

親子飯店推薦#3：桃園｜天成逸旅-朋趣豪華露營 懶人露營首選

想體驗露營氛圍，天成逸旅旗下的朋趣絕對是懶人露營首選。露營車應有盡有，從床鋪、冷暖空調到衛浴設施一次到位，搭配一泊四食，讓你從入住到離開都不會餓到。園區內提供多元化的親子活動，除了露營最基本的草地放電，還有戲水池、旋轉木馬、小型摩天輪、旋轉咖啡杯等遊樂設施，大人也可體驗高爾夫球活動，晚上還有星空電影院登場，從早到晚都不無聊。

👍網友好評：「娛樂設施多到從入住到離開都會很忙。（笑）」、「整體氛圍令人印象深刻，非常適合親子同遊。」、「露營車很舒服，每個小細節都超貼心！」

📍地址：桃園市龍潭區悅華路100號

🏨飯店住宿優惠平台：

（圖片來源：Agoda）

親子飯店推薦#4：新竹｜關西六福莊生態度假旅館 房外長頸鹿相伴入睡

一開窗就能看見長頸鹿、犀牛、斑馬等動物在眼前悠閒踱步，別說是孩子了，就連大人也會被眼前景色瞬間療癒。這裡不是國外，而是位於新竹關西的「六福莊生態度假旅館」。大片落地窗把草食動物活動區的景色直接送進房內，還能加價參加美洲野牛、非洲大羚羊等動物生態體驗，讓孩子近距離觀察動物日常。專案住客另獨享「六福村兩日無限制進出」手環，在樂園裡嗨玩整天，再享受專車接駁回飯店的貼心服務。（動物為自由放養，實際窗景以現場為準。）

👍網友好評：「導覽人員很仔細介紹動物，小朋友很開心。」、「房間窗外就能看到草泥馬和水豚君。」、「除了有動物可以觀賞外，還有很多主題館可玩。」

📍地址：新竹縣關西鎮仁安里拱子溝60號

🏨飯店住宿優惠平台：

（圖片來源：Trip.com）

親子飯店推薦#5：台南｜和逸飯店·西門館 童趣滿分連大人都淪陷

與Cartoon Network卡通頻道聯名打造的和逸飯店·台南西門館，隨處可見超人氣的《探險活寶》、《飛天小女警》與《熊熊遇見你》卡通明星，萌度爆表，連大人也忍不住拍個不停。位於4樓、佔地約500坪的「奇趣操場」，更是不少親子家庭指名朝聖的放電聖地，集結嘟嘟小火車、飆風電動車、沁涼噴泉池，以及聯名主題的探險活寶歷險區、小女警沙池等設施，讓孩子玩到不想回房，大人也能趁空放鬆Chill一下。

👍網友好評：「一間『為親子而生』且兼顧成人舒適的飯店。」、「地點很好，有停車位，且住宿時間內可隨意進出。」

📍地址：台南市中西區西門路一段658之2號

🏨飯店住宿優惠平台：

（圖片來源：Booking.com）

親子飯店推薦#6：高雄｜義大皇家酒店 樂園、購物、住宿一站搞定

想把寒假行程一次安排好，又不想每天舟車勞頓換景點，高雄義大皇家酒店就是不燒腦的最佳親子旅行方案。這裡結合主題樂園與購物中心，大人小孩都能被滿足。回到飯店後，室內水療池正好替全家消除一整天的疲憊；而恐龍、海洋、賽車等6種不同主題的親子主題房，更是讓孩子一踏進房就眼睛發亮，房內設施與主題環環相扣，用心程度可見一斑。

👍網友好評：「像把一整座『迷你樂園』搬進飯店裡。」、「親子家庭的天堂、爸媽的救贖。」、「服務非常即時又親切，讓人很安心。」

📍地址：高雄市大樹區學城路一段153號

🏨飯店住宿優惠平台：

（圖片來源：Agoda）

親子飯店推薦#7：屏東｜墾丁悠活渡假村 水陸雙享避冬Chill

寒假想要躲開濕冷，那就直奔「國境之南」墾丁吧！即便在冬季，這裡白天高溫也常落在24°C左右，在暖陽加持下依舊有機會開心戲水。渡假村內有小童專屬的戲水池、大孩子愛挑戰的滑水道、網美照必拍的海景泳池、懶人最愛的漂漂河、長輩也呷意的SPA水療區，一家大小都都能找到自己的快樂角落。園區緊連沙灘，除了踏浪、帶孩子觀察潮間帶生態之外，躺在椰林吊床上放空、曬日光浴，更是一大享受。

👍網友好評：「沒想到冬天來悠活還是很好玩耶！」、「潮間帶生物，超豐富值得一看。」、「設施很多，待在裡面玩一整天沒問題。」

📍地址：屏東縣恆春鎮萬里路27-8號

🏨飯店住宿優惠平台：

（圖片來源：Booking.com）

親子飯店推薦#8：花蓮｜瑞穗天合國際觀光酒店 走進童話故事中 住進夢幻城堡裡

在花蓮得天獨厚的絕美山景襯托下，瑞穗天合酒店的歐風尖塔城堡建築，讓人宛如走進童話故事中，小孩、大人一起公主心大爆發。佔地兩萬坪的園區美不勝收，隨手一拍都是畫報等級的夢幻大片。各種親子設施座落其中：可全家同樂的跑跑甩尾車、VR動感基地；或集結旋轉木馬、小火車等經典設施的「無限樂園」。室外玩不夠，親子別墅房型直接內建旋轉溜滑梯，幫你榨乾小孩最後的一絲電力。

👍網友好評：「室內有溫水游泳池、球池、Switch，可以整天在裡面不用出去。」、「建築美輪美奐，早晨黃昏夜間都超美。」、「台灣住過最喜歡的飯店第一名！」

📍地址：花蓮縣瑞穗鄉溫泉路二段368號

🏨飯店住宿優惠平台：

（圖片來源：Agoda）

親子飯店推薦#9：高雄｜華園大飯店草衙館 地點四通八達超方便

帶孩子出門玩，舟車勞頓容易消耗父母戰力，住宿地點很重要。華園大飯店草衙館就位在SKM Park旁、緊鄰鈴鹿賽道樂園，地點本身就自帶行程；加上搭捷運草衙站步行即可達，免開車也能輕鬆帶娃四處玩。飯店以賽車、捷運、飛行、港灣等交通主題打造多元房型，入住就像開啟一場小小冒險。早餐還能自己DIY鬆餅，小孩有參與感、吃得更開心。

👍網友好評：「房間設計得很有特色」、「房間夠大，空間不擁擠。」、「地點超方便。」

📍地址：高雄市前鎮區中安路1號

🏨飯店住宿優惠平台：

