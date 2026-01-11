2026角板山行館梅花季，邀您漫步行館賞梅去!

白梅盛開迎新春 北台灣冬季賞花首選

隨著寒流接連來襲，角板山行館園區內近300棵梅花樹陸續綻放，潔白梅花點綴枝頭、幽香淡雅，勾勒出北台灣冬季最具代表性的賞花風景。今年園區梅花自1月初起逐漸結苞開花，預估1月中旬進入盛開期，目前花況約達五成，正是規劃賞梅行程的最佳時機。桃園市政府風景區管理處將每週更新梅花花況資訊，民眾可至「桃園市政府風景區管理處」臉書粉絲專頁查詢；亦可透過「遊桃園」YouTube頻道，即時收看「角板山梅園即時影像」，掌握第一手花況。

廣告 廣告

角板山行館園區潔白梅花點綴枝頭、幽香淡雅，勾勒出北台灣冬季最具代表性的賞花風景。圖：風景區管理處提供

「2026角板山行館園區梅花季活動」將於1月17日、18日、24日及25日盛大舉辦，邀請民眾走進行館園區，在梅香環繞中迎接新春。」邀請民眾漫步行館賞梅去!

「2026角板山行館園區梅花季活動」將於1月17日、18日、24日及25日盛大舉辦。圖：風景區管理處提供

多元文化交織 打造沉浸式賞梅體驗!

桃園市政府觀光旅遊局局長陳靜芳表示，角板山行館梅花季為桃園北橫冬季重要旅遊亮點，今年活動將於1月17日上午10時正式開幕，開幕式特別邀請三民國小森巴鼓、義盛國小合唱團及原林舞集輪番演出，展現多元文化風貌，另外4日活動期間規劃多項特色體驗，包括結合日式、英式、歐洲花果茶及復興區在地茶文化的「梅樹下國際茶席」，讓遊客在花香中細細品茗；匯集北橫沿線及復興區特色農產與手作美食的「梅花市集」共計22攤，豐富賞梅行程。此外，園區茶坊亦安排書法家現場揮毫贈送新春春聯，增添年節喜氣；最後，凡參加梅花季活動並下載「遊桃園APP」或追蹤桃園市政府風景區管理處粉絲專頁者，即有機會獲得每日限量200瓶的「角板山梅子康普茶」，每人限換1瓶，發完為止。

走訪桃園北橫，於山林間感受專屬於冬季的白色浪漫。圖：風景區管理處提供

梅花季商家串聯，優惠資訊別錯過

觀光旅遊局陳靜芳局長指出，今年賞梅行程結合多項互動與優惠活動，完成指定任務即有機會抽中iPhone 15（詳情請見桃園市政府風景區管理處粉專貼文）。同時，市府攜手角板山、羅浮及小烏來地區共34家商家與景點推出「角板山梅花季限定優惠」，自1月17日至1月25日，只要到角板山行館園區賞梅，於會場服務台下載優惠店家電子DM，憑DM到指定店家或羅浮溫泉即享有專屬優惠方案，前往小烏來風景特定區還能享有優待票價，機會難得，不容錯過!

走進角板山行館園區，在梅香環繞中迎接新春。圖：風景區管理處提供

此外， 於2026年1月17日角板山梅花季開幕日，走訪角板山行館園區飽覽冬日美景。活動現場特別推出限時贈獎，參與者只需追蹤「樂遊桃園」IG官方帳號，並親自與園內梅花合影上傳至IG，同時標註2位好友及#2026角板山行館梅花季，於下午2點至4點可至角板山行館前兌換「舒華限量桌曆」一份，每人限換1份，限量200份，送完為止。同時，「小烏來宇內溪溫泉冬日嘉年華」也有好康資訊，於1月10日至2月1日期間前往天空步道、天空繩橋、龍鳳瀑布及宇內溪溫泉集章，即可免費兌換主題限定毛巾與宇內溪許願牌，邀請民眾順遊體驗。

蕃薯藤自然咖啡進駐行館 打造慢活賞梅新據點

蕃薯藤自然咖啡將於1月17日正式進駐角板山行館園區回字館，以「食在地、食有機」為核心理念，提供夾層三明治搭配有機沙拉吧的半自助式早午餐、有機咖啡及在地種植有機香草茶等多元飲品；此外，蕃薯藤亦研發融入在地梅子風味的特色糕點，將地方風土轉化為舌尖上的美味，期盼在山林與歷史空間中，帶給遊客結合永續飲食與慢活節奏的全新體驗!

賞梅迎春 請多利用大眾運輸

桃園市政府風景區管理處處長廖育儀表示，花季期間感謝復興區公所提供仁愛及上台地兩處收費公有停車場，以及介壽國中免費停車場供自駕遊客使用，惟為避免交通壅塞，仍建議民眾多加利用大眾運輸工具前往。

桃園區民眾可至桃園客運桃園總站搭乘502台灣好行小烏來線；大溪區民眾可於大溪客運總站搭乘506台灣好行東眼山線、5106、5106A、5104、5104A、5109、5093、5105、5094等路線前往角板山行館。誠摯邀請民眾走訪桃園北橫，於山林間感受專屬於冬季的白色浪漫。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

快戴口罩！桃園6測站空氣品質不佳 東北風挾帶境外污染

桃消中路分隊結合捐血活動 防災知識扎根社區