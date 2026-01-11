2026角板山行館梅花季17日登場 邀你漫步行館賞梅去！

梅花越冷越開花！桃園市復興區角板山雪白梅花陸續盛開。(記者李容萍攝)

〔記者李容萍／桃園報導〕寒流接連來襲，桃園市復興鄉區角板山行館園區內近300棵梅花樹陸續綻放，雪白梅花點綴枝頭、幽香淡雅，市府風景區管理處辦理「2026角板山行館園區梅花季活動」將於17、18、24及25日登場，邀請民眾走進行館園區，在梅香環繞中迎接新春。

今年園區梅花預估1月中旬進入盛開期，目前花況約5成，風管處將每週更新梅花花況資訊，民眾可至風管處臉書粉專或「遊桃園」YouTube頻道即時收看「角板山梅園即時影像」，掌握第一手花況。

市府觀光旅遊局長陳靜芳表示，角板山行館梅花季為桃園北橫冬季重要旅遊亮點，17日上午10時開幕式邀請三民國小森巴鼓、義盛國小合唱團及原林舞集輪番演出，活動期間規劃結合日式、英式、歐洲花果茶及復興區在地茶文化的「梅樹下國際茶席」，匯集北橫沿線及復興區特色農產與手作美食的「梅花市集」共22攤。

此外，園區茶坊安排書法家現場揮毫贈送新春春聯，凡參加梅花季活動並下載「遊桃園APP」或追蹤風管處粉專者，即有機會獲得每日限量200瓶的「角板山梅子康普茶」；完成指定任務即有機會抽中iPhone 15，市府攜手角板山、羅浮及小烏來地區共34家商家與景點推出「角板山梅花季限定優惠」，於會場服務台下載優惠店家電子DM。

此外，活動現場追蹤「樂遊桃園」IG官方帳號，並與園內梅花合影上傳至IG，同時標註2位好友及#2026角板山行館梅花季，於下午2至4時可至角板山行館前兌換「舒華限量桌曆」，限量200份；同時，「小烏來宇內溪溫泉冬日嘉年華」即日起至2月1日期間前往天空步道、天空繩橋、龍鳳瀑布及宇內溪溫泉集章，即可免費兌換主題限定毛巾與宇內溪許願牌。

另外，蕃薯藤自然咖啡17日起進駐角板山行館園區回字館，以「食在地、食有機」為理念，提供夾層三明治搭配有機沙拉吧的半自助式早午餐、有機咖啡及在地種植有機香草茶等飲品，以及融入在地梅子風味的特色糕點。

風管處長廖育儀表示，花季期間復興區公所提供仁愛及上台地兩處收費公有停車場，以及介壽國中免費停車場供自駕遊客使用，為避免交通壅塞，建議多加利用大眾運輸工具前往。桃園區民眾可至桃園客運桃園總站搭乘502台灣好行小烏來線或506東眼山線；大溪區民眾可於大溪客運總站搭乘5106、5106A、5104、5104A、5109、5093、5105、5094等路線前往角板山行館。

