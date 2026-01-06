2026角逐新竹縣市長？王婉諭「持續評估討論」 王興煥喊：一定會相挺

記者劉秀敏／台北報導

時代力量黨主席王婉諭公布首波提名候選人，將由鄒明諺出戰台中市議員（圖／時代力量提供）

時代力量、台灣基進、台灣綠黨與小民參政歐巴桑聯盟組成「台灣前進陣線」，今（6）日公布2026年地方選舉首波提名名單，其中時代力量黨主席王婉諭日前傳出可能轉戰新竹市長，今日記者會中被問及此事時，王婉諭僅表示，4個政黨都持續評估縣市首長，是否有覺得需要他們為大家服務的地方，「我們也會持續深耕地方，這部分都還在持續評估和討論中。」

民進黨2026新竹縣市長人選未定，竹北市長鄭朝方被認為是角逐縣長大位的有力人選，但鄭朝方尚未表態是爭取竹北市長連任還是挑戰縣長；另一方面，王婉諭在2024年角逐竹縣立委失利後，仍持續於竹縣耕耘，也掛出與縣議員參選人的合體看板，日前則傳出有意轉戰新竹市長。針對外界關注是否上演「綠黃合」，民進黨秘書長徐國勇僅說，民進黨會提名最適當的人選，「跟我們友善的黨，是可以來談的」。

廣告 廣告

王婉諭今日受訪表示，不只是時代力量，包含台灣基進、台灣綠黨、小民參政歐巴桑聯盟，也都持續評估縣市首長，是否有覺得需要他們為大家服務的地方，「我們也會持續深耕地方，這部分都還在持續評估和討論中。」

媒體關注，若王婉諭真的參選縣市首長，是否也會支持？台灣綠黨共同召集人王彥涵回應，台灣前進陣線的夥伴都會支持。

台灣基進黨主席王興煥則表示，台灣前進陣線的2026年大選提名候選人，都是由4個政黨與無黨籍的夥伴整體協調的結果，因此不論是縣市議員的參選人，或是布局到縣市長層級，這都是台灣前進陣線內部共識的結果，「所以一定會相挺，不會說在沒有共識的時候，單獨宣布參選」。

更多三立新聞網報導

藍白5度封殺國防特別條例 律師：故意謀財害命，一屍兩命

曹西平遺囑難如願！王婉諭盼「廢手足特留分」：別讓逝者意願被血緣推翻

鄭麗文控賴清德挑釁中共！王婉諭嘆敵我不分：只看到失格的在野黨主席

張文父母下跪！王婉諭：身為受害者家屬，我也許一輩子無法同理加害者

