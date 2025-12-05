《2026記事手札》手繪石虎X綠美圖 12/16起台中願景館限量發送

《2026記事手札》12月16日起，一連3天在台灣大道市政大樓惠中樓1樓台中願景館前免費索取，每日10點起限量發送200本。（圖：新聞局提供）

台中市《2026記事手札》以「石虎家族」作為封面主角，結合台中全新藝文地標「台中綠美圖」，插畫手繪風的「來虎」，搭配象徵台中好甜的珍奶元素，整本手札散發濃濃台中味。《2026記事手札》12月16日起，一連3天在台灣大道市政大樓惠中樓（A棟）1樓台中願景館前免費索取，每日10點起限量發送200本，每人限領1本，數量有限、送完為止。

台中市政府新聞局表示，《2026記事手札》以俏皮又充滿童趣的設計，把在地特色一次收好收滿。一翻開《2026記事手札》，書名頁上就能看到「來虎」在草地上野餐、閱讀的可愛模樣，呼應台中年度盛事「市民野餐日」。內頁照片為7款台中重大建設，包括台中綠美圖、台中國際會展中心、台中巨蛋、綠空廊道、黃金大道、台中海洋館以及中央公園飛行美樂地遊戲場，讓市民朋友記事時也能看見城市發展亮點。

翻到封底還有驚喜，石虎的大姆指比出大大的讚，象徵台中市政在2026年繼續為市民帶來滿滿幸福感。記事頁則貼心規劃橫線與空白頁，還加入12款超療癒的石虎家族Q版插圖，結合重大建設與市府活動，讓每天提筆的記錄多一點可愛、多一分樂趣。（張文祿報導）