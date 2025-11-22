2026誰戰桃園?何志偉.王義川被點名 鄭文燦駁回鍋
政治中心／林靜、廖文璞 台北報導
2026桃園市長之戰，綠營派誰出戰張善政備受矚目，除了被點名的王世堅、蔡其昌等"奇兵"，王義川、總統府副秘書長何志偉都是熱門人選，今（22號）何志偉參加青年營，大談桃園交通塞車問題，而王義川則舉辦桃園青山繪畫比賽，還傳出鄭文燦也有意回鍋，不過遭子弟兵否認傳聞。
立委（民）王義川：「我要開箱我的鰻魚飯。」
王義川到日本，中午時間開箱和牛、鰻魚飯等經典料理，用實際行動，力挺遭中國施壓的日本。
立委（民）王義川：「一切盡在不言中。」
大啖日本美食的同時，近來頻被點名，角逐桃園市長的他，脆也PO出新影片，在剛開幕的桃園服務處、舉辦"桃園青山綠川繪畫比賽"。
立委（民）王義川：「拉拉山神木天空步道，石門水庫大溪老街，永安漁港說是一個，小鹿跟川嶺博士的桃園奇幻旅程，畫完之後就送來我的服務處。」
邀請大小朋友，畫出心中對"桃園"的想像；不過另一頭，也有志桃園的總統府副秘書長何志偉，除了勤跑桃園宮廟系統，這回更參加青年營活動，在台上大談，桃園交通。
總統府副秘書長何志偉：「龜山到桃園一個字塞，從八德到桃園也是塞，從龍潭到任何地方都是塞塞塞，桃園的塞車，是自己內部的車子內循環造成的，套一句老共的話就是內捲。」
何志偉這段發言、頗有向曾任台中交通局長的王義川較勁意味，雖然兩人動作頻頻，但要贏現任市長張善政不容易，媒體人吳子嘉爆料，重量級大咖，前市長鄭文燦，向黨政高層表達，有意回鍋參選。
2026誰戰桃園？鄭文燦否認回鍋參選（圖／民視新聞）
桃園市議員（民）魏筠：「文燦市長回應我心如止水，沒有任何選舉的打算，所以這位名嘴釋出的消息，只能代表他自己的意見。」
2026誰戰桃園？王義川 蔡其昌被黨內人士點名（圖／民視新聞）
子弟兵魏筠代為否認傳聞。明年桃園市長選戰，被點名的還有王世堅、蔡其昌等奇兵，外界都在期待，綠營推出的人選，讓人耳目一新。
原文出處：2026誰戰桃園？ 何志偉、王義川被點名 鄭文燦駁回鍋
