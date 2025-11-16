2026誰當新北市長最看好？ 近6萬人網路投票結果驚人

朝野各黨積極備戰2026新北市長選舉。入口網站「Yahoo奇摩」10日起至14日針對「2026新北市長選戰，你最看好誰當選？」進行網路投票，46%的網友最看好國民黨台北市副市長李四川當選新北市長。

入口網站「Yahoo奇摩」10日起至14日進行網路投票，「2026新北市長選戰，你最看好誰當選？」人選涵蓋朝野藍綠白三黨，分別有國民黨台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然、民進黨立委蘇巧慧、民眾黨立委黃國昌等人。

有近6萬名參與投票，結果顯示，46%的網友最看好李四川當選新北市長；12.6%看好蘇巧慧；11.6%看好黃國昌；1.6%看好劉和然；3.2%選其他；25%不知道/沒意見。

文章來源：「Yahoo奇摩」網路投票

