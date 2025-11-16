2026誰當新北市長最看好？ 近6萬人網路投票結果驚人
朝野各黨積極備戰2026新北市長選舉。入口網站「Yahoo奇摩」10日起至14日針對「2026新北市長選戰，你最看好誰當選？」進行網路投票，46%的網友最看好國民黨台北市副市長李四川當選新北市長。
入口網站「Yahoo奇摩」10日起至14日進行網路投票，「2026新北市長選戰，你最看好誰當選？」人選涵蓋朝野藍綠白三黨，分別有國民黨台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然、民進黨立委蘇巧慧、民眾黨立委黃國昌等人。
有近6萬名參與投票，結果顯示，46%的網友最看好李四川當選新北市長；12.6%看好蘇巧慧；11.6%看好黃國昌；1.6%看好劉和然；3.2%選其他；25%不知道/沒意見。
文章來源：「Yahoo奇摩」網路投票
延伸閱讀
自認不危險？ 沈伯洋：真正被通緝的是中華民國國軍
沈伯洋控大陸收買台灣網紅統戰 介文汲批：狗急跳牆
韓國瑜嗆「打斷台灣安全3隻腳」 賴清德轟：別替侵略者找藉口
其他人也在看
沈伯洋選北市長輾壓蔣萬安？最新選情曝光
[NOWnews今日新聞]曾積極推動大罷免的前聯電董事長曹興誠12日喊話總統賴清德，徵召民進黨立委沈伯洋參選台北市長，更聲稱沈能輾壓台北市長蔣萬安；對此，東華大學民族事務與發展學系退休教授施正鋒分析民...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
許願沈伯洋出戰台北市長 謝寒冰：發雞排、宣布當天下跪直播
2026地方大選腳步逼近，各地縣長候選人也備受關注，其中民進黨要派誰挑戰首都市長蔣萬安也充滿話題。聯電創辦人曹興誠建議總統兼民進黨主席賴清德，徵召民進黨立委沈伯洋參選台北市長。對此，資深媒體人謝寒冰狠酸，「完全支持曹興誠建議」，並表示如果沈伯洋選台北市長，他發100份雞排，甚至在宣布提名當天，他會跪著開直播。中天新聞網 ・ 4 小時前
賴清德危險！命理師斷言「藍大咖」奪總統位
[NOWnews今日新聞]2026九合一大選和2028總統大選緊密相關，作為連任機率極高的現任台北市長蔣萬安，未來是否有機會一爭總統之位備受關注。近日諸多命理師針對蔣萬安2026、2028大選進行分析...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
于北辰道歉「對不起，不會有下次」 原因與韓國瑜有關！
中國重慶公安局日前以涉「分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋展開立案調查，還發出通緝令，總統賴清德籲立法院長韓國瑜應聲援沈，但韓卻稱這是自己生病卻要別人吃藥。桃園市議員于北辰看到韓國瑜的相關言行，覺得很後悔曾投票給韓，「對不起，不會有下次了」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
民進黨傳派「總統級戰將」親征台北 綠委曝決勝條件
藍綠白積極備戰2026大選，作為焦點戰區之一的「首都攻防戰」將由誰挑戰台北市長蔣萬安，也是外界關注的一大看點；尚未定調人選的民進黨除了壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農已遞交意願書外，民進黨立委王世堅、沈伯洋，甚至社民黨台北市議員苗博雅也被點名，而除了上述人選之外，如今更有消息傳出，前副總統陳建仁也被列為夢幻人選之一。談到被推薦挑戰台北市的話題，沈伯洋重申自己「戰場就......風傳媒 ・ 1 天前
李四川競選團隊成形？劉和然：市政一步一腳印
2026愈來愈近，新北市國民黨人選還未明朗，傳出熱門人選之一台北市副市長李四川競選團隊已成形，另一熱門人選新北市副市長劉...聯合新聞網 ・ 1 天前
高嘉瑜要被告了！「亂抹紅潑糞」蔣萬安大翻車 全網暴動叫好
76歲老翁投訴在北市官網看到「上海市區公所」字樣，北市社會局對此報警處理並提出刑事告訴，前綠委高嘉瑜批評是製造寒蟬效應，社會局駁斥，報案針對的是身為公眾人物公然散播謠言的行為，並沒對陳情詢問的民眾提告。對此，國民黨台北市議員游淑慧表示，支持社會局硬起來，痛批高嘉瑜為了選舉，惡意獵巫，抹紅市府公務員，潑糞台北市長蔣萬安。游淑慧的看法也讓網友大讚說的好。中天新聞網 ・ 1 天前
韓國瑜變「政治鬥雞」開嗆！她：輸掉1優勢
[NOWnews今日新聞]中國喊全球追捕沈伯洋，總統賴清德昨日喊話立法院長韓國瑜，期待能夠站出來維護國會尊嚴，維護台灣人民言論自由，韓國瑜12日不僅公開回嗆「自己生病要別人吃藥」，更是在臉書發文分享自...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
「中共會想辦法讓高市早苗下台！」明居正曝一舉動惹怒中方：美日大機率達共識
日本首相高市早苗日前表示，若中國對台動用武力攻擊，日本政府將可能認定為「存立危機事態」，授權自衛隊行使集體自衛權，此舉引發國際熱議。對此，台大政治系名譽教授明居正在風傳媒節目《下班瀚你聊》表示，美國總統川普和高市早苗很大機率談過台灣問題，並達成共識。此事件毫無疑問會對中日關係留下陰影，且中共一定會想辦法從日本內部的政局拉高市下台。 明居正指出，當時高市早苗......風傳媒 ・ 14 小時前
「誰說沈伯洋一定選不贏蔣萬安！」曹興誠曝1勝選有利條件：待在立院才是被糟蹋
聯電創辦人曹興誠日前呼籲總統賴清德，徵召綠委沈伯洋參選台北市長，並指沈伯洋在各方面都碾壓現任台北市長蔣萬安，此話一出引發不少質疑聲浪。曹興誠今（16）日再度發文表示，反對沈伯洋選台北市的人、說沈伯洋一定選不過蔣萬安的人，都是失敗主義，沈伯洋遭到中共所謂的「全球通緝」，已經樹立了他無懼迫害的勇者形象。相較於縮頭畏尾、等著「一國兩制」後當台灣「特首」的蔣萬安，一......風傳媒 ・ 1 天前
單戰口令將改版 「請鄰兵以火力掩護我」將走入歷史
（中央社記者游凱翔台北16日電）國軍單兵戰鬥基本教練中，例如「請鄰兵以火力掩護我」等報告詞為役男集體回憶，但隨作戰環境改變，單戰內容規劃將於明年更新，因此部分報告詞將走入歷史，盼與現代戰場的溝通方式接軌。中央社 ・ 23 小時前
陸警告恐淪戰場 日籲元首對話
陸日情勢急遽升溫，大陸持續對日本發動文攻武嚇。大陸4艘海警船16日一早駛入釣魚台領海內維權巡航；教育部午後發布「留學預警」，稱赴日留學有風險，需謹慎規畫。《解放軍報》更撂狠話警告日方若以武力介入台海，日本全國都有淪為戰場的風險。為緩和緊張，《共同社》報導日方呼籲陸、日展開元首級對話。中時新聞網 ・ 8 小時前
蔡壁如要鄭麗文2026「該讓就讓」 點柯文哲應選「這六都」
政治中心／徐詩詠報導針對民眾黨2026年縣市選戰布局是否會「藍白合」，前民眾黨立委蔡壁如今（17）日正式對國民黨主席鄭麗文公開喊話，不諱言國民黨「該讓就讓」。她點出全台 5 個關鍵戰區，包括新竹市、嘉義市，以及竹北市、彰化市、員林市。至於前民眾黨主席柯文哲，蔡壁如也認為他應該南下參選台南市長，並透露原因。民視 ・ 1 小時前
民眾黨攻"4縣市"談藍白合? 黃國昌:持續保持善意
政治中心／綜合報導國民黨新主席鄭麗文上任半個月了，民眾黨主席黃國昌今天透露，兩人下禮拜就要見面，將全程公開，但2026真能藍白合嗎？黃國昌坦言兩黨有各自的提名作業，要合作要有相當善意。傳出國民黨只願讓新竹市和嘉義市，名嘴也不看好，因為鄭麗文的紅統路線，以及柯文哲、高虹安等人的官司都是變數。民視 ・ 17 小時前
唐綺陽曝1週星座運勢！點名這4天「衝突增多」提高警覺
生活中心／綜合報導星座專家唐綺陽公布11月17日至11月23日的一週星座運勢。她點出4星象影響，本週「五星逆行」，容易感到不順遂，反省回顧與懷舊氛圍交織。週三「水星逆回天蠍」，秘密易被揭露，眾人被迫反思內在，天蠍座小心被翻舊帳。週六「太陽衝刺進射手」，注意天氣變化大，關注學校、教育或海外計畫等相關話題。最後是「天王星對分相」，莫名衝突增多，當心無故被人針對，週三至週六間需提高警覺。民視 ・ 4 小時前
揭最擔心的藍白合問題 郭正亮再點名：「他」不選問題就大了
2026年大選備受熱議，藍白合作相關話題也受到外界關注，前立委郭正亮表示，自己最擔心的問題，是民眾黨的民調都輸怎麼辦？以新北為例，這裡雖是比較好處理藍白合問題的地方，但萬一台北市副市長李四川不選，問題就大了，因為現任副市長劉和然的民調雖可能與民眾黨主席黃國昌接近，但新北「怎麼可能讓」。中時新聞網 ・ 16 小時前
林依晨金雞「2寶媽身形太狂」！一開口嚇呆小粉紅：台灣腔居然…
娛樂中心／綜合報導台灣「0負評女神」林依晨近年前進中國發展，登上綜藝節目喊出一句「我是成都人」讓不少台灣粉絲看傻眼，中國事業正起飛之際，林依晨於今年3月證實懷上第二胎、隨後鮮少於公眾面前現身，直至6月產下二寶才在近日重啟工作，受邀與包含吳慷仁在內5位影人，擔任中國金雞獎「華語電影推介人」的她，現身金雞獎直播訪談，沒想到她一開口「驚人變化」讓中國網友都看傻驚呼：「台灣腔居然沒了！」。民視 ・ 1 天前
是誰通緝沈伯洋、散佈疑美論？賴清德點名韓國瑜：別替侵略者找藉口
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導總統賴清德上周為聲援民進黨立委沈伯洋一事向立法院長韓國瑜喊話，反遭韓譏諷「自己有病要別人吃藥」，賴總統今(11/17)表示...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
唐綺陽星座運勢／雙魚桃花盛開「很多人示好」！ 獅子職場成敗在於長官互動
「水木土天海」五星逆行，有些人可能會感到不順，或是遇到被起底、翻舊帳的情況。往好的方向想，這也是一股懷舊的風潮。姊妹淘 ・ 4 小時前
2026新北選戰升溫 蘇巧慧劉和然同框較勁 李四川勤跑行程
2026選戰升溫，民進黨已拍板由立委蘇巧慧參選新北市長，藍白卻仍未整合出人選。表態參選的民眾黨主席黃國昌日前稱「我和李四...聯合新聞網 ・ 6 小時前