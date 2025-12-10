2026請假全勤獎金還有得領？民團揭「照顧假小時計」殘酷事實：公務員差很大

年關將至，隨著明（2026）年到來，勞工請假制度上也出現變革。勞動部預告修正「勞工請假規則」，預計明年元旦起上路，其中照顧家庭成員請事假，可採小時為單位，另外，病假10日內不得列為「不利處分」，勞動部長洪申翰日前說明，全勤獎金屬工資一部分，勞工請病假時應按比例扣除，不應全有或全無。台灣公務革新力量聯盟（公革力）近日在臉書指出，事實上「以小時計假」的新制，只是將一般私部門的標準，拉高到公務部門既有的水準，但真正的鴻溝仍在於「有薪、無薪」。

此次請假規則修正涵蓋病假、事假到照顧家庭成員假，病假方面，雇主不能再因請病假就扣分、扣考績，考核不能只看請病假天數；另在照顧家庭成員事假上，則可改採小時為單位，且不得被視為缺勤而影響全勤獎金。洪申翰受訪時提到，不少法院判決都把全勤獎金視為工資的一部分，修正後就不會因為請1天病假而損失全部的獎金，勞工會因代價太大而抱病上班，不是好事，勞動部與產業公協會討論過，全勤獎金依病假天數按比例扣算是合理。

勞動部：考核勞工不應只看請假天數

洪申翰也呼籲，雇主考核時應進行全盤考量，部分勞工即使勞工請病假，仍能保持良好業績。台灣公務革新力量聯盟則指出，勞動部釋令明確放寬家庭照顧假時，可以小時計（全年共計 56 小時），大大提升勞工家長處理突發狀況的彈性，事實上，在請假制度上，公務人員的請假單位早已改為「按時計算」，操作上比勞工更直覺、更彈性，​勞工未來雖然可以選擇以小時計假，但新制只是將私部門的標準，拉高到公務部門既有的水準。

「真正的鴻溝：有薪 vs. 無薪的差距仍在！」公革力點出，在家庭照顧假上，公私部門最大的不平等在於「薪資給付」，公務員​併入事假計算，7日額度內照常給薪；勞工併入事假，依據《勞基法》事假是不給薪的，這項巨大的鴻溝，才是真正影響家庭經濟與育兒支持的關鍵。呼籲政府應持續推動有薪家庭照顧假，才是真正實踐性別平等與友善育兒環境的關鍵一步！

