2026請假攻略》全勤獎金請1天假扣多少，薪資結構藏陷阱？月薪試算公式曝光

2026年到來，新的一年有許多新的措施上路，勞工政策方面，最低工資調升到月薪29500元、時薪196元，預估約247萬名勞工受惠；薪資調漲連帶如無薪假（休息補助）補助也一併調整。值得注意的是，請假制度上也出現變革，勞動部長洪申瀚日前曾公開表示，全勤獎金屬工資一部分，勞工請病假時應按比例扣除，不應直接「全無」。至於比例扣發該如何計算？勞動部近日也在官網中的「相關問答Q&A」舉出實際範例說明。

勞動部元旦在臉書表示，即日起，最低工資將調升到月薪29500元、時薪196元，預估有208萬本國勞工受惠，這已是政府自2016年以來連續10年調漲，月薪調幅超過47%、時薪成長63%，以保障基層勞工。勞動部強調，​只要違反工時、工資等重要勞動規範，地方政府都可以視情形和公司規模，依照勞動部的原則來加重裁罰，最高可罰到150萬元；若雇主沒有依法給付加班費，勞動部不只裁罰，更會限期補發工資、完成改善。

全勤扣除採比例原則 薪資結構不影響扣發金額

另外，勞動部日前修正「勞工請假規則」，自今年元旦起上路，其中照顧家庭成員請事假，可採小時為單位，另外，病假10日內不得列為「不利處分」。對於請病假雇主僅得按請假日數比例扣發全勤獎金，扣發比例如何計算？勞動部說明，《勞工請假規則》第9條第2項規定，扣除全勤奬金限度上，採取明確的「比例原則」概念，以每月正常工時薪資3萬3000元為例，其中3000元為全勤獎金，勞工當月請病假1天，其他工作日皆有出勤，則該月全勤獎金扣除不得超過100元（3000元÷30天）。

問答中也提到「公司若將薪資結構改為約定底薪+高額全勤奬金」，勞工請病假時扣薪金額會比以前更多？勞動部舉例說明，勞工薪資為14,500元+全勤奬金15,000元，當月請假1天，計算公式為「29,500元-（29,500元÷30天）×1/2」，雇主如因勞工請病假1日，其扣發的工資數額不得超過每日最低工資的半數，即491元。即便改為底薪26500元+全勤奬金3000元，當月請假1天，仍為「29,500元-（29,500元÷30天）×1/2」，亦即雇主如因勞工請病假1日，其扣發的工資數額不得超過每日最低工資的半數，即491元，以上述兩例來看，薪資結構變化，不影響扣發的工資數額。

