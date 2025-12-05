2026請假攻略！ 農曆春節+228「請4天假共休16天」

台北市 / 綜合報導

進入2025年的最後一個月！很多人開始注意，明(2026)年國定假日，和連續假期的資訊，明年一共有9個連假，其中春節長達9天，如果再請4天，就可以接上228連假，等於一口氣連放16天。另外，人事總處也全面取消補班制度，得到廣大上班族的支持。

超過百年歷史的宏偉建築，矗立在城市中，漫步街頭隨處可見，不同風格特色的地標，西班牙巴塞隆納，自然風景特色美食，加上宜人氣候，幾乎整年都是旺季，但過去許多台灣人，可能認為飛趟歐洲，必須得請很多天假。

不過攤開明年行事曆來看，2月農曆春節，共有9天假期，緊接著月底還有2284天連假，由於兩者時間相當接近，只要再請4天假，就能擁有16天超長連假。民眾說：「出國大肆放鬆吧，南半球紐西蘭吧。」民眾說：「出國去近一點的兩趟我覺得不錯。」民眾說：「開心啊但業主應該不開心，如果是責任制的工作，其實你還是休假得接電話，所以這樣休起來也沒有比較舒服，如果沒辦法在春節後請假也沒關係。」

因為明年高達9個，3天以上的連假，像是勞動節、端午節、國慶日和光復節等，都有連續假期，而兒童節加上清明節，還有中秋節搭配教師節，都有4天連假，另外行政院修法後，從2025年下半年開始，補班制度全面取消，之後只會「補假不補班」，也成為上班族一大福音。

民眾說：「對勞工來說我覺得這個方式不錯，對啊不需要就可能禮拜六，還要再去公司補班。」民眾說：「有特休就可以請自己的特休，這樣也是不錯的不用補班。」民眾說：「因為我以前就是都是排班制的，所以對我來說好像都差不多。」儘管每位上班族，排休方式都不太一樣，但能夠在繁忙的生活中，期待下一個連續假期，都是一種小確幸。

